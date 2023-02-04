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"Цель Путина – что-то отгрызть и требовать переговоров": есть способ приструнить РФ лет на 100 – боец ВСУ

4 февраля 2023, 16:00
Украине нельзя останавливаться на линии соприкосновения и замораживать конфликт, иначе нам будет хуже от этого, отмечает военнослужащий.
Владимир Путин, Евгений Карась
Путин хочет отгрызть еще часть территорий и требовать переговоров, говорит военный/ сайт Кремля, УНИАН

Задача Украины по состоянию не это время – не только выстоять и отбиться от возможного нового масштабного наступления РФ, а сразу пойти в контрнаступление. Наше государство не должно допустить замораживания конфликта, а должно идти вперед до полной победы на врагом.

Если Украина позволит заморозить этот конфликт, нам самим дальше от этого будет хуже. Об этом сказал военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась в интервью Главреду.

"Конечно, могут быть какие-то жесткие сценарии (в случае нового наступления россиян – ред.), которые Генштаб ВСУ тоже озвучивал. Но для того Генштаб над этим и думает, чтобы граждане были готовы, больше поддерживали ВСУ, шли на службу, чтобы мы могли укомплектовать резервы для контрнаступления. Потому что наша задача заключается не только в том, чтобы отбиться, но и сразу пойти в контрнаступление, чтобы потом не думать об отражении", – отмечает Карась.

Он подчеркнул, что Украина должна одержать полную победу над Россией. Тогда это может запустить внутри РФ процессы, которые могут привести к ее распаду.

"Нам нельзя остановиться на линии соприкосновения, потому что если заморозим этот конфликт, нам будет хуже. Нам выгодно их загонять, закончить эту войну победой, а в идеале еще и запустить внутренние центробежные процессы в России, чтобы она развалилась. И этим мы бы обеспечили себе историческую победу лет на сто – только тогда эти потери и разрушения будут оправданы", – отмечает защитник Украины.

Кто такой Евгений Карась

Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Также он описал ситуацию на поле боя. Военнослужащий отмечает, что ситуация сложная, однако пока он не видит каких-то перспектив для РФ захватить Краматорск. Оккупанты продолжают мечтать о Бахмуте и других тяжелых городах, таких как Авдеевка или Марьинка. Они не смогли взять даже Угледар, куда бросили много военных – там они понесли тяжелые потери.

"Поэтому пока я ни в одном формате не представляю того, чтобы РФ могла получить какие-то территориальные достижения – скорее, РФ хочет прогрызть километр-два, отодвинуться от Донецка, чтобы рапортовать об этом. "Ура, праздник, не зря всё это было". И максимально клянчить переговоры. Ни о какой Днепропетровской области или Запорожье речь не идет в принципе. Потому что для того, чтобы наступать, надо иметь запас артиллерийских снарядов. Крым не может себе этого позволить – там слишком мало этого, поэтому россияне будут стоять в обороне, опасаясь похода ВСУ на Мелитополь. Их цель – что-то отгрызть и требовать переговоров", – отмечает военный.

Угроза нового масштабного наступления РФ

Ранее военнослужащий Евгений Карась отмечал, что РФ вряд ли попытается вновь наступать с севера. Вероятнее всего, наступление начнется на Донбассе. Однако если страна-агрессор Россия всё-таки решит бросить часть своих войск в наступление на Украину из Беларуси, нашему государству это даже может быть выгодно. Такую небольшую группировку, которая может пойти в атаку с территории РБ, будет легко ликвидировать.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее отмечал, что по наиболее пессимистичному сценарию захватчики могут атаковать сразу с 3-4 направлений. При этом он обратил внимание на то, что после почти года войны РФ имеет мобилизованную армию, в которой выбито командирское звено.

Напомним, оккупанты готовятся к проведению нового ракетного удара по Украине. Для этого они проводят активную разведку, запуская много беспилотников. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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