Россияне могут наступать только на Донбассе, февраль станет черным месяцем войны – Евгений Карась

России новым наступлением нужно создавать внутренние символы, которые бы подтверждали, что ее армия на что-то способна. А дальше РФ будет торговаться с Западом.

ВСУ ждет тяжелая битва, разгром оккупантов приведет к хаосу внутри РФ - Евгений Карась / Главред

Россия не оставляет попыток нанести удары по украинским городам и готовится к новому наступлению. Для этого страна-оккупант уже собрала значительное количество мобилизованных и накапливает силы. Украинские и западные военные убеждены, что РФ попытается наступать на Донбассе, чтобы хоть как-то оправдаться перед россиянами за позорные поражения в Украине и многочисленные потери российских солдат в рамках полномасштабного вторжения.

В интервью Главреду военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась рассказал о том, почему российским войскам нужно новое наступление в ближайшие месяцы, есть ли риски наступления оккупантов из Беларуси и приграничных областей России, а также почему контрнаступление ВСУ на юге может вернуть без боя Херсонщину и Крым.

Секретарь СНБО Данилов заявлял о том, что Россия может пойти в наступление до 24 февраля и тем самым приурочить его к годовщине полномасштабного вторжения. Насколько это реальная перспектива?

Здесь можно принять во внимание математическую задачу. Сейчас у россиян есть 330 тысяч военных – больше, чем было в феврале 2022 года. В то же время, у этих 330 тысяч значительно меньше кадровых военных и техники. Но и у нас есть проблемы с комплектностью войск профессионалами, потому что у нас тоже есть раненые, убитые частично, которые выбыли, и у нас изначально была меньшая численность войск. Но кадровые потери российских войск значительно выше, чем у нас. Если мы говорим о наиболее тяжелых бригадах ВСУ, то там сохранено 60% "костяка". В то же время некоторые российские части вообще выбиты на 70%.

По состоянию на 30 января уже 19 930 погибших российских военнослужащих за месяц. Это полностью перебило даже динамику декабря и ноября. Соответственно, этими 20 тысячами мы уже поставили рекорд "удобрений" для наших черноземов. Но кроме убитых, есть и раненые – соответственно, цифру убитых мы умножаем на три, это около 50 тысяч. Даже пусть убитыми будет не 20 тысяч, и какая-то фантастическая ошибка (хотя это подтвержденные потери), а только 15. Поэтому в общем минимум 65 тысяч россиян "вышли из строя" только за январь. Российские полигоны вместе взятые (включая 10 тысяч военных в Беларуси, потому что это не наступление, а подготовка мобилизованных на полигонах) дают им 90 тысяч подготовленных мобилизованных. И все они приходят через месяц. Конечно, если их бросят в бой как "пушечное мясо", это создаст больше проблем для РФ, чем для Украины. Потому что это чревато неурядицами с экипировкой и внутренним хаосом.

Путину уже приходится имитировать встречи с матерями и вдовами военных, поэтому это для них болезненная тема. Русские не могут бесконечно быть "пушечным мясом" и не могут динамично увеличивать группировку. Потому что количество войск из более-менее подготовленных мобилизованных, которые прибывают, не перекрывает этих потерь, ведь продолжаются боевые действия, которые ведут непрофессионалы некомплектными по обеспечению военными соединениями.

По состоянию на апрель количество российских потерь объективно будет настолько большим, что боеспособность группировки будет снижаться. Ведь русские не смогут столь быстро комплектовать свои войска для закрытия потерь. Сейчас у россиян собрано определенное количество "пушечного мяса", они понимают, что ВСУ будут поступать новые вооружения, и у них еще есть определенная фора из-за того, что ими были взяты руины Соледара. Возможно, РФ еще возьмет какой-то более крупный населенный пункт – это все равно руины, но россиянам нужно это делать.

Почему они гонят "мясо" на Соледар и другие города? Потому что им нужно создавать внутренние символы для России, которые бы подтверждали, что они способны что-то брать. А дальше имитировать страшное наступление куда-то и торговаться с Европой из-за двух взятых сел.

Это и будет целью нового наступления русских. Поэтому они будут вынуждены на него пойти, потому что если затянут, у них будут слишком большие потери на фоне нашего усиления. Именно поэтому сейчас они накопили определенное количество войск. Часть из них неплохо подготовлена, и если русские будут ждать, то дальше будет хуже. Для этого назначили Герасимова, а командующим воздушно-десантными войсками (ВДВ) назначили диванного генерала, убрали боевого, так как его в последнее подталкивали к бесконечным атакам ВДВ (потому эти войска очень потрепаны). Та же участь постигла и русскую тихоокеанскую морскую пехоту, которую два месяца назад потрепали под Павловкой – теперь они повторяют свои "подвиги" и несут большие потери.

Откуда русские будут предпринимать наступление? Все указывает на то, что это на данный момент не будет ни Сумская область, ни Беларусь. Возможно, на начало марта ситуация изменится, потому что у россиян есть еще месяц на переброску войск. Сейчас у Сумщины около 9 тысяч мобилизованных без достаточной техники, это вообще ни о чем. В Беларуси также нет боевых порядков – там есть пять батальонно-тактических групп белорусской армии, но, скорее всего, они не будут воевать. Да и даже если будут, это все равно мизерное количество. 12 тысяч мобилизованных на полигонах и 5 БТГр – это ничто, они даже до Житомирской трассы не дойдут. Более того, они понесут такие потери, что нам это будет даже выгодно.

Россияне могут устраивать провокации, совершать обстрелы для усиления паники в Украине. Россиянам достаточно, чтобы одна их рота пошла на убой. Представьте себе – рота "зэков" побежала на янтарные поля Ровенщины. Их всех поубивали, в то же время их минометы начали куда-то стрелять, полетела одна ракета, например из Ковеля. У нас тут пойдет речь о наступлении, хотя на самом деле мы одну роту зароем на болотах, и это ничем не завершится.

Поэтому в направлении Сумщины и Беларуси как максимум возможны провокации имеющимися войсками, которые сейчас небоеспособны. С юга россияне пойти в наступление тоже не могут, потому что у них есть логистические проблемы с боеприпасами из Крыма, которыми не могут рисковать. Для этого россияне и пошли на Угледар, где пытаются отодвинуть нас от железной дороги – сообщения, которое будет обеспечивать южную группировку. На Керченском мосту они не могут оставить обеспечение, потому что тогда они ставят под угрозу свои войска. Ведь если россияне начнут шалить на Запорожье, нести потери и в дефиците снарядов (с этим у них тоже проблемы, потому что кое-где и возле Бахмута затихает артиллерия), соответственно, они не могут рисковать.

Русские думают, что там готовится "мелитопольское чудо", которое в принципе решит вопрос Крыма. Поэтому на мелитопольском направлении они делали отвлекающие удары, чтобы нанести нам психологическое давление якобы наступлением. Но, судя по всему, все будет разворачиваться на Донбассе. На Донбассе есть артиллерия, логистическое сообщение, и Донбасс позволит россиянам обосновать уменьшенные в сто раз "цели спецоперации". Поэтому там будет обострение – россияне будут пытаться идти со стороны Бахмута на Часов Яр. Собственно, они уже сейчас так делают, потому что на Бахмут идти россияне боятся, поэтому его обходят и будут пытаться перерезать трассу. Также будут пытаться создать проблемы в Авдеевке, потихоньку продвигаться в Марьинке, Северске. Но наш Генштаб тоже это понимает, поэтому не факт, что их февральское обострение будет иметь для них серьезные временные результаты. У нас могут быть какие-то хорошие ходы, которые сорвут и этот план России. Например, у Кременной – мы там и так уже достаточно близко, но наш Генштаб умеет удивлять.

Нам тоже тяжело, все не выглядит так розово, это все прекрасно понимают, но даже в этих условиях Генштаб ВСУ умудрялся проводить операции, которые удивляли противника. Поэтому и сейчас мы можем учудить нечто такое, что сорвет русское наступление где-то наполовину.

Что может повлиять на перспективы наступления – есть ли какие-то факторы, благодаря которым Россия может отодвинуть свои планы, например, на тот же месяц, пока будет перебрасывать войска?

В частности, рассматривается две версии. Первая – русские попрут "пушечным мясом" на убой, как в последний раз. Вторая – не будут так рисковать, потому что тогда они могут нарваться на историю, которая произошла после Северодонецка и частично возникла сейчас. То есть войска, которые взяли Соледар, ничего этим не достигли, потому что Соледар – это их новая Чернобаевка, потому что там низина и дальше наступать трудно. Более того, из-за взятия Соледара россияне несчастны. Хотя российская пропаганда подала это как достижение, российские военнослужащие понимают, что это было сделано ценой огромных потерь. "Зэки" практически закончились (их осталось около 10 тысяч из 30-40), мотивация нулевая, десантники работают на юге Бахмута. Под Кременной десантников, которых перебрасывали из Херсона, тоже включили как резерв. Даже один десантный полк перебросили с Лиманского направления на юг Бахмута. Я уже не говорю о том, что для отвлекающих атак во время взятия Соледара россияне положили много мобилизованных из "ЛДНР", из-за чего эти "республики" сейчас в паническом настроении, потому что им нечем пополнить силы. Такими атаками россияне показывают, что у них есть большие проблемы с ведением войны, потому что для взятия нескольких километров они теряют десятки тысяч солдат.

Соответственно, россияне могут не наступать сломя голову, чтобы сохранить максимальное количество войск и иметь резервы для украинского контрнаступления. Тем более, что россияне предполагают наличие у Украины войск для контрнаступления на двух оперативных направлениях, что создаст для них проблемы. Я не знаю, что для нас хуже – то ли то, что русские станут в оборону, то ли то, что они будут атаковать. Их атака – это безумие и Первая мировая, но в то же время силы русских быстро закончатся. Поэтому даже если они сломя голову бросятся в атаку, для нас это будет черный месяц, но это будет темнота в конце тоннеля. Потому что тогда украинская весна будет очень стремительной.

Все факторы указывают именно на то, что февраль и март будет периодом обострения.

По мобилизации. Вы сказали, что сейчас у РФ уже есть резерв и определенное количество людей в месяц она еще может готовить. Есть разная информация о том, что Россия готовит еще одну волну мобилизации (хотя фактически не завершала и предыдущей). Насколько это ухудшит нашу ситуацию?

В целом динамика для нас положительная. Даже новая их волна мобилизации не бесконечна. Все разговоры о полутора миллионах человек – лишь болтовня. Потому что несмотря на то, что об этом говорят наши уважаемые люди, сами россияне-реалисты (каждый в армии РФ, кто рассказывает плохие новости, именно реалист) реагируют на западное вооружение для Украины уже не со сдержанным пессимизмом.

Потому что они понимают, что их дела все хуже – в РФ расконсервируют советский хлам, есть огромные проблемы с боеприпасами, а Украине Байден пообещал миллионами снаряды калибра 155, танки в значительном количестве. Есть еще часть новостей, которые нас будут ждать зимой и весной, по которым сейчас идут обсуждения последних "галочек" договоренностей. Поэтому я не думаю, что ВСУ при такой массовости можно будет удивить 400 тысячами мобилизованных. Это будет тяжелая битва, но разгром такой группировки точно приведет к хаосу внутри России. У них сейчас обстановка очень накипает – мы видим и придворные разборки, и снятие табу в отношении критики Путина, и отзывы о российском Генштабе. Все это – очень серьезные звоночки, потому что в тоталитарном государстве очень высокая зависимость от "пахана" и бурных настроений. Потому что внутри России недемократический процесс конкуренции – многие там с радостью бы придушили Путина, чтобы выиграть время и пересесть на потоки. В России никто не доволен происходящим. Поэтому ВСУ в целом будут готовы к любому развитию ситуации, кроме каких-то экстраординарных событий. То, что не придет какое-то оборудование, мы исключаем, потому что это стратегический процесс.

Более того, по многим нашим подразделениям я вижу подготовку фундаментальных процессов. Новые разработки (в том числе украинские), модернизация советского оборудования, средств поражения, разведки. Если это будет продолжаться в такой перспективе, как сейчас, и россияне оттянут свое наступление, например, на апрель, это будет совсем другая история. Я вижу, что внутри Украины, и в ВСУ, и в бизнесе проснулось много креативных людей, которые делают все для того, чтобы мы были намного эффективнее. Несмотря на то, что у ВСУ есть советский шлейф, новые процессы и явления, которые возникают, позволят иметь преимущество над противником на поле боя, независимо от его количества. К счастью, пока что русские здесь очень от нас отстают. Главное, чтобы так было и впредь. Если так будет, то я полностью верю в прогнозы, которые мы видели – они, возможно, и не слишком позитивны, но я позволю поверить в то, что весна (хоть февраль и март будут тяжелыми, но войну нельзя оценивать в периоде недели-двух, надо брать хотя бы полугодовой диапазон), в частности, результаты перемалывания противника и продвижения в направлении победы, мы увидим к маю. Пока что я ставил бы нам твердую четверку по пятибалльной шкале.

Вы сказали, что Россия, скорее всего, пойдет в наступление на донецком направлении. Как в таком случае можно трактовать заявления, что звучат в росСМИ по Брянской области, где вроде бы дали распоряжение по школам для размещения там военных? Что это такое – Россия готовит там резервы или речь может идти о какой-то операции?

Скорее всего, Брянск – это какая-то отвлекающая вещь. Потому что по сути Брянск – это практически та же группировка, что и в Белгороде. На данный момент угрозы вторжения через Сумскую область и Беларусь нет. Тем более, это должна быть комплексная операция, потому что тогда надо идти оттуда уже на Харьков и дальше. Но за полтора месяца русские могут перебросить туда 300 тысяч войск и спокойно пойти. Тогда это будет означать, что российских войск будет меньше на Донбассе.

Но проблема не в количестве войск, потому что пехота ничего не решает, а в том, сколько у РФ будет танков, БМП, артиллерии, РСЗО, средств разведки, каким будет обеспечение этих частей, развернутся ли штабы. Если еще не будут поражены эти штабы на момент их развертывания, не будет "прилетов" в логистические базы со снарядами, топливом. Здесь есть много точек, и если россияне начнут разворачивать штабы, все это будут видеть ГУР, Генштаб и может возникать "бавовна". И не факт, что все запланированное РФ, произойдет.

На данный момент подготовки ни из Беларуси, ни из Брянска не видно. Если это будет происходить, мы постепенно будем видеть сигналы. Очень много наших граждан готовили российскими ИПСО с передвижениями белорусской техники. ГУР давал отчет о том, что были факты, когда мобилизованных сажали на поезд, он проезжал одну станцию, стоял там и потом передвигался на другую станцию, чем русские имитировали массовое движение пехоты, хотя на самом деле никто никуда не высаживался. Но у нас писали о том, что едут три танка или десять БМП. Все это - мизерные количества, а эту дезинформацию использовали еще со времен Вермахта.

Сейчас все выглядит так, что россияне не будут впрягаться в авантюру с Беларусью, потому что для наступления нужно не только достаточное количество войск, но и гораздо больше. Да и сейчас на том направлении нас больше – там сейчас все заминировано, известны направления, откуда они могут пойти.

Пойти на Киев – а для чего? Сейчас формируются бригады, в том числе и в моем подразделении, для различных операций. Если будет наступление со стороны Беларуси, тогда наш Генштаб, возможно, заявит, что украинское контрнаступление отменяется, и мы будем уничтожать всех, кто на нас пошел. Даже если Россия за полтора месяца соберет 40 тысяч белорусов, их всех в этих болотах перемелят. И чего тогда этим достигнет Россия? Лишь 40 тысяч погибших и раненых. Более того, мы получим еще и трофейную технику, потому что в болотах она точно станет трофейной. Что тогда они скажут русским, какая у них будет репутация?

Поэтому, думаю, в эту авантюру РФ не будет ввязываться. Следовательно, они пойдут на Донбассе, потому что там уже все понятно, ведь там происходит сужение фронта в разы. Уже нет отдельного фронта на Донбассе и Херсонщине – есть участок от Авдеевки до Северска, где у русских сосредоточены все войска. Этот участок составляет около 80 километров, поэтому если РФ сосредоточит на нем войска, до сих пор реализуя преимущество в артиллерии, то здесь они смогут получить хоть какой-то результат. Потому что наступать без результата Россия себе позволить не может.

То есть открывать второй фронт Россия сейчас не настроена? Только прорываться на одном, я правильно вас поняла?

Я думаю, что да. Максимум, что может быть – провокации. Надо понимать, что со стороны Беларуси могут побежать 100 "зэков" ЧВК "Вагнера", в то же время обстреляют "Градами" пограничные городки, и мы подумаем: "Все, началось". Как я и говорил, это могут сделать для того, чтобы посеять панику. Но на данный момент это будут лишь отвлекающие удары, а основная концентрация РФ будет на Донбассе.

Если говорить о наступлении только на Донецком направлении, как оно может выглядеть? Россияне, соответственно, понимают, что их там ждут, и уже такого эффекта неожиданности, как год назад, уже не будет? С чего они могут начать?

На данный момент я не осведомлен в том, как РФ проводит наступательные операции. Знаю лишь, что они сформировали новшества для атак, так называемые роты Шторм. Это такая усиленная рота, где к роте мотивированных опытных бойцов, которых специально отбирают, добавляют еще небольшие артиллерийские группировки (возможно, несколько артиллерийских взводов, танк, миномет), и ими атакуют. Но почему только роты, а не батальоны? Соответственно, на батальоны не хватает людей, поэтому они не могут действовать с размахом и точечно бросают именно такие роты.

Как будет происходить это наступление? Мы понимаем, что это фактически будет "пушечное мясо", потому что их задача – передавить количеством, искать более мотивированные наши части, чтобы их выводить из строя и заставить отступать немотивированные. Искать немотивированные, утомленные боевые части, чтобы бить в тыл этих частей. И потихоньку отгрызать клочки, надеясь, что мы будем где-то отходить, при этом добиться паники, гоня "пушечное мясо" на убой. То есть россиянам легче похоронить еще где-то 20 тысяч, но захватить 2 километра, чтобы остальные из этих 300 тысяч были мотивированы к наступлению.

У них у всех забрали телефоны, они максимально засекречивают информацию, погибших оформляют как пропавших без вести, чтобы уменьшить количество потерь. И сами россияне до сих пор не знают, в какой катастрофе оказались. А пока не знают, то думают, что можно воевать дальше. Задача России – любой ценой имитировать возможность дальнейшего наступления, чтобы пытаться торговаться. У русских нет другого выбора, потому что им надо заморозить эту войну на год-два, чтобы нам потом было труднее. А наша задача, соответственно, максимально перемолоть эту атаку, чтобы загнать РФ во внутренний кризис.

Насчет заморозки войны хотела бы уточнить. Насколько вероятен, на ваш взгляд, сценарий так называемой буферной зоны? Если допустить, что россияне выходят на границы Донецкой и Луганской областей, условно выполняют задачи "СВО" и начинают бои за Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области. Может ли Россия пойти на такой сценарий?

Из того, что мы сейчас видим, у россиян нет даже теоретической возможности захвата Краматорска. Все, о чем они себе мечтают – это Бахмут и тяжелые города, как Авдеевка или Марьинка. Сейчас даже Угледар, где они сосредоточили "пушечное мясо", не смогли взять наскоком и понесут тяжелые потери. То есть сейчас я не советовал бы впадать в панику, если ВСУ где-то отошли, потому что ситуация тяжелая. Соледара нет, это руины, мы с него отошли, когда город был просто уничтожен. Я не знаю, сколько там осталось жителей, но теперь это просто географическая точка, потому что Россия все уничтожила. Линия фронта – это просто перемолотые города, где мы можем спокойно маневрировать. Такого, чтобы ВСУ оставили какие-то крупные города и села, нет. Поэтому пока я ни в одном формате не представляю того, чтобы РФ могла получить какие-то территориальные достижения-скорее, РФ хочет прогрызть километр-два, отодвинуться от Донецка, чтобы рапортовать об этом. "Ура, праздник, не зря все это было". И максимально клянчить переговоры. Ни о какой Днепропетровской области или Запорожье речь не идет в принципе. Потому что для того, чтобы наступать, надо иметь запас артиллерийских снарядов. Крым не может себе этого позволить – там слишком мало этого, поэтому россияне будут стоять в обороне, опасаясь похода ВСУ на Мелитополь. Их цель – что-то отгрызть и потребовать переговоров.

Конечно, могут быть какие-то жесткие сценарии, которые Генштаб ВСУ тоже озвучивал. Но для того Генштаб над этим и думает, чтобы граждане были готовы, больше поддерживали ВСУ, шли на службу, чтобы мы могли укомплектовать резервы для контрнаступления. Потому что сама задача состоит не только в том, чтобы отбиться, но и сразу пойти в контрнаступление, чтобы потом не думать об отражении. Нам нельзя остановиться на линии соприкосновения, потому что если заморозим этот конфликт, нам будет хуже. Нам выгодно их загонять, прикончить эту войну победой, а в идеале еще и запустить внутренние центробежные процессы в России, чтобы та развалилась. И этим мы бы обеспечили себе историческую победу лет на сто – только тогда эти потери и разрушения будут оправданы.

Генштаб все это знает. Конечно, есть тяжелые сценарии, когда РФ захватит крупные куски Донецкой и Луганской областей, отгрызет часть Харьковщины. Это – пессимистичные сценарии, но для того Генштаб анализирует все, чтобы не только не допустить этих сценариев, но и ухудшить результаты россиян, которые они себе намудрили. Например, они захотели забрать себе 2 километра, а ВСУ сделают чудо под Кременной. Или вообще начнем двигаться в направлении Мариуполя или Бердянска. Я здесь верю нашему Генштабу – будет трудно, но интересные решения будут найдены.

По Бердянску была информация о том, что русские вокруг порта роют окопы. Это, насколько я понимаю, взаимосвязанные события. То есть россияне также готовятся?

Естественно. Русские очень боятся нашего наступления на этом направлении. Они понимают, что эти готовящиеся корпуса ВСУ с новым вооружением, которое технологически сильно преобладает российское, плюс боевой дух, создадут для них угрозу. Не надо даже захватывать Мелитополь и выбивать оттуда противника – если мы продвинемся там даже на 30 километров, этим мы перережем железнодорожное сообщение, потому что обычной ствольной артиллерией будем добираться до железнодорожной ветки от Волновахи до Мелитополя, которая обеспечивает южную группировку войск РФ. Керченский мост и сейчас полностью не работает, а если туда опять что-то прилетит? Возле Мелитополя взорвался мост, и это тоже беда для россиян.

Война не требует полного уничтожения. На войне как в организме: если где-то прижало вену, то кровь поступает, но драться нельзя, потому что упадешь в обморок. Если мы продвинемся до Мелитополя хотя бы на 20 километров и дойдем до Токмака, то в Крыму начнется паника. И тогда россияне будут думать, как на баркасах или крышках от унитазов бежать в Ростовскую область. Потому что тогда им будут гайки, потому что без обеспечения мышеловка в Крыму закроется.

Поэтому динамика нашего наступления сильно пугает россиян. Ведь западная техника будет бить русских, пока они нас не видят, не достают или не попадают. И у русских, и у украинцев есть гаубицы. Обе стреляют, но русская попадает с третьего раза, а наша поражает ее со второго. Соответственно, некому стрелять в ответ. И это технологическое преимущество в дальности, точности, ведении боя ночью – страшные вещи.

Суть наступления в том, чтобы прорваться сквозь первую линию, и если она будет уничтожена слишком быстро, мы прорвемся на вторую, третью, то мы уже достигаем оперативного размаха. Не такого, когда россияне борются за 1-2 километра, потому что если ты прорываешься на семь, то дальше уже начинается паника. Там уже работает наше ССО по тылам, предпринимает меры с флангов. Как следствие – много пленных, трофейной техники, низкий боевой дух, что приводит к массовому дезертирству. Россияне еще не оправились от Херсона и Изюма, поэтому Соледаром пытаются хоть как-то это перекрыть.

Если произойдет "мелитопольская катастрофа", это расставит все точки над "і" в этой войне, потому что дальше уже будет лишь задача дожимать РФ на переговорах, обсуждать условия капитуляции и другие дипломатические игры.

Вы раньше говорили о мае и том, что при условии получения вооружений тогда можно будет говорить о хорошей динамике. Какие у вас ожидания относительно того, что будет происходить в течение этих полугода – чего стоит ждать? Куда мы можем за это время дойти?

В этом полугодии будет стоять вопрос Запорожской области и Северной Луганщины. Именно эти направления для нас наиболее перспективны, потому что на Кременной мы уже продвинулись, и наши военные уже находятся от нее в двух километрах. Если Россия не имела бы резерва, там бы уже было интересно, сейчас мы их дожимаем. Как я уже говорил, русские перебрасывают оттуда войска на юг Бахмута для продвижения.

Ну и Мелитополь – нам достаточно продвижения на 30-40 километров для того, чтобы привести к коллапсу русских на южном участке фронта. Там всюду будет паника – они будут убегать, выводить войска, и южная Херсонщина может быть отдана ими без боя. Заранее гадать трудно – все будет зависеть от того, как они будут наступать, в каком количестве поступит вооружение, как мы его освоим. Как то, что уже испытано на практике, будет уничтожать при масштабировании. Сейчас было два отбора в ССО, поэтому важно то, как эти силы будут задействованы и каким будет их взаимодействие. Есть очень много факторов, которые трудно угадать. Но в целом динамика в количестве техники, вооружения к тому времени будет в нашу пользу. Очевидно, что Генштаб найдет, как это использовать, чтобы получить максимальный результат.