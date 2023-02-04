Украинский дзюдоист спас четырех побратимов ценой собственной жизни

21-летний герой принял огонь на себя, чтобы прикрыть других бойцов, когда оккупанты прорвались возле Сватово.

Украинский дзюдоист Владислав Шеин спас жизнь четырех побратимов ценой собственной/ "Ангелы спорта", ua.depositphotos.com

Украинский дзюдоист Владислав Шеин погиб на фронте, он спас четырех побратимов ценой собственной жизни. У 21-летнего героя осталась невеста, родители и 13-летний брат.

О подвиге защитника Украины рассказал портал "Ангелы спорта ". Боец из Днепра погиб возле Сватово Луганской области во время выполнения боевого задания.

Владислав учился на четвертом курсе факультета адвокатуры Национального юридического университета. Он был талантливым дзюдоистом, занимался этим видом спорта еще с 6 лет. Неоднократно он получал награды чемпионатов Днепропетровской области и всеукраинских турниров.

После начала полномасштабной войны он не смог стоять в стороне и пошел защищать родную землю в составе одного из батальонов терробороны. Вместе с побратимами освобождал Балаклею, Шевченково, Купянск.

Во время короткого отпуска в октябре боец сделал предложение своей девушке, а уже через два дня отправился воевать на передовую.

В тот трагический день украинские воины держали фланг возле Сватово. Оккупанты пошли в наступление и прорвали линию обороны. Владислав взял огонь на себя, чтобы спасти жизнь четырем своим побратимам.

Из-за шквальных обстрелов оккупантов тело погибшего героя три дня не могли забрать с поля боя. Похоронили защитника Украины на Аллее Славы в его родном Днепре.

Ранее сообщалось, что в городе Бахмуте Донецкой области погиб 33-летний американский волонтер Пит Рид. Об этом сообщается на странице международной медицинской неправительственной организации Global Response Medicine.

Напомним, в кровавой борьбе с российскими захватчиками 19 января погиб мастер спорта по бодибилдингу Дмитрий Подопригора. Смерть нашла защитника в Белогоровке Луганской области.

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