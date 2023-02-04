У Зеленского рассказали Западу, что ждет мир в случае победы агрессора России в войне

Агрессор Россия остановится только в том случае, если потерпит поражение в войне против Украины, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Оккупант Москва будет действовать еще смелее, если выиграет войну - Подоляк / Коллаж Офис президента Украины, Минобороны РФ

Если оккупант Россия победит в войне с Украиной, Москва продолжит свою разрушительную деятельность. Кремль будет инвестировать в терроризм, вмешиваться в выборы и провоцировать вспышки сепаратизма. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что агрессора РФ может остановить только поражение в войне против Украины. Если вдруг Москва выиграет, она будет действовать еще смелее. Вряд ли мир готов к такому развитию событий.

"Россия не остановится, если не проиграет. Она продолжит инвестировать в терроризм в Европе. Она будет это делать еще смелее. Она будет вмешиваться в выборы, убивать политических конкурентов. Вспышки сепаратизма станут правилом. Вы хотите жить в таком мире? Ведь именно в этом заключается суть "русского мира", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Угроза нового наступления России на Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что государство-оккупант Россия готовится к максимальной эскалации войны против Украины. По мнению чиновника, к годовщине полномасштабного нападения, 24 февраля, захватчики попытаются показать российскому населению, дескать, "победы".

Глава Минобороны Алексей Резников сказал, что, по сведениям Киева, Москва уже мобилизовала 500 000 солдат для войны против Украины. Как полагает министр, захватчики могут пойти в атаку к 24 февраля. Возможно наступление на двух направлениях – на Донбассе и на юге страны.

Военный обозреватель Алексей Арестович сделал прогноз, согласно которому войска оккупанта Путина могут пойти в наступление на Украину в марте-апреле. По мнению Арестовича, речь будет идти не о "победной" атаке, а об улучшении позиций российских оккупантов перед переговорами, которые Кремль хотел бы начать в мае.

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Война России против Украины: