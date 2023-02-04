В Бахмуте погиб волонтер и бывший морпех Пит Рид

В городе Бахмуте (Донецкая область) погиб 33-летний американский волонтер Пит Рид. Об этом сообщается на странице международной медицинской неправительственной организации Global Response Medicine в Instagram.
"Вчера в украинском Бахмуте был убит основатель GRM Пит Рид. Пит был фундаментом GRM и был главой правления на протяжении 4 лет. В январе Пит ушел из GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их волонтерской миссии в Украине. И был убит, когда помогал гражданским. Его гибель − лишнее напоминание об опасности, с которой сталкиваются спасатели и гуманитарные работники в зонах конфликта, когда они обслуживают граждан, попавших под перекрестный огонь. Он прожил всю жизнь, служа другим, сначала как морской пехотинец США, а затем - в гуманитарной помощи", − говорится в тексте.
Представитель Госдепартамента США подтвердил в комментарии CNN "недавнюю смерть гражданина США в Украине".
"Мы на связи с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь", − сказал представитель Госдепартамента.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 48-летний Эндрю Бэгшоу и 28-летний Кристофер Пэрри, британские волонтеры, ранее пропавшие без вести на востоке Украины, были убиты - в конце января.
Об этом говорил британский МИД со ссылкой на заявление семей погибших.
Мужчины пропали без вести в начале января 2023 года в районе города Соледар на востоке Донецкой области, где последние месяцы продолжаются жесточайшие бои между ВСУ и русскими оккупантами.
За несколько дней до того путинский приспешник и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил, что было найдено тело одного из британских волонтеров. А также якобы были найдены документы (волонтерское удостоверение) и паспорта обоих британцев - Эндрю Бэгшоу и Кристофера Пэрри.
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