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В Бахмуте погиб волонтер и бывший морпех Пит Рид

4 февраля 2023, 11:38
Еще одна жертва война России и Украины - 33-летний бывший морпех и волонтер Пит Рид погиб в городе Бахмут (Донецкая область).
Волонтер, США
В Бахмуте погиб волонтер и бывший морпех Пит Рид / фото ua.depositphotos.com и Instagram

В городе Бахмуте (Донецкая область) погиб 33-летний американский волонтер Пит Рид. Об этом сообщается на странице международной медицинской неправительственной организации Global Response Medicine в Instagram.

"Вчера в украинском Бахмуте был убит основатель GRM Пит Рид. Пит был фундаментом GRM и был главой правления на протяжении 4 лет. В январе Пит ушел из GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их волонтерской миссии в Украине. И был убит, когда помогал гражданским. Его гибель − лишнее напоминание об опасности, с которой сталкиваются спасатели и гуманитарные работники в зонах конфликта, когда они обслуживают граждан, попавших под перекрестный огонь. Он прожил всю жизнь, служа другим, сначала как морской пехотинец США, а затем - в гуманитарной помощи", − говорится в тексте.

Представитель Госдепартамента США подтвердил в комментарии CNN "недавнюю смерть гражданина США в Украине".

"Мы на связи с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь", − сказал представитель Госдепартамента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 48-летний Эндрю Бэгшоу и 28-летний Кристофер Пэрри, британские волонтеры, ранее пропавшие без вести на востоке Украины, были убиты - в конце января.

Об этом говорил британский МИД со ссылкой на заявление семей погибших.

Мужчины пропали без вести в начале января 2023 года в районе города Соледар на востоке Донецкой области, где последние месяцы продолжаются жесточайшие бои между ВСУ и русскими оккупантами.

За несколько дней до того путинский приспешник и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил, что было найдено тело одного из британских волонтеров. А также якобы были найдены документы (волонтерское удостоверение) и паспорта обоих британцев - Эндрю Бэгшоу и Кристофера Пэрри.

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