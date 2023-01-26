Волонтеров Бегшоу и Перри убили под Соледаром - британский МИД

48-летний Эндрю Бэгшоу и 28-летний Кристофер Пэрри, британские волонтеры, ранее пропавшие без вести на востоке Украины, были убиты. Об этом сообщает британский МИД со ссылкой на заявление семей погибших.
Мужчину пропали без вести в начале января 2023 года в районе города Соледар на востоке Донецкой области, где сейчас идут жестокие бои между ВСУ и русскими оккупантами.
"С большой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Крисси был убит вместе со своим коллегой Эндрю Бэгшоу при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара на востоке Украины", — говорится в тексте.
Родственники Пэрри говорят, что он "оказался втянутым в Украину в марте, в самый темный час в начале российского вторжения, и помог тем, кто больше всего в этом нуждался, спас более 400 жизней и множество брошенных животных".
А, по сообщениям новозеландских СМИ, житель Новой Зеландии Бэгшоу пребывал в Украине для оказания помощи в доставке гуманитарной помощи.
Напомним, ранее приспешник русского диктатора Путина и руководитель компании наемников "Вагнер" Евгений Пригожин утверждал -
якобы было найдено теле одного из британских волонтеров, которые пропали без вести под Соледаром несколько суток назад.
Пригожин уточнил, что вместе с погибшим были найдены документы (волонтерское удостоверение) и на второго пропавшего волонтера, а также паспорта обоих британцев - Эндрю Бэгшоу и Кристофера Пэрри.
Далее в Telegram-канале Gray Zone, который принадлежит Пригожину со ссылкой на него сообщили - как минимум один из британцев был убит в боях с "вагнеровцами".
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