У одного был позывной "Козак": в боях за Украину погибли двое добровольцев из Польши

Как говорят власти Польши, погибли Януш Шеремета (у него был позывной "Козак") и его побратим Кшиштоф, которые воевали в Интернациональном легионе.

В боях за Украину погибли двое добровольцев из Польши / коллаж фото УНИАН и facebook.com

Польские власти объявили о гибели двух граждан Польши, которые воевали в рядах ВСУ против российских оккупантов. Об этом сообщает портал PAP.

Погибли Януш Шеремета (у него был позывной "Козак") и его побратим Кшиштоф (его фамилия не раскрывается), которые воевали в Интернациональном легионе.

Немного ранее, летом нынешнего года в рядах ВСУ в боях с русскими оккупантами погиб боец Интернационального легиона ‒ польский доброволец Томаш Валентек, который был чемпионом этой страны по смешанным единоборствам ММА.

Напомним, ранее белорусское издание Наша Нива сообщало о том, что шестеро белорусских добровольцев ВСУ из полка имени Кастуся Калиновского погибли под Лисичанском.

Как оказалось, белорусы оказались на пути большой колонны российских войск и вступили в бой. Впоследствии стало известно, что часть военных погибла, остальные попали в русский плен.

До того, в боях за Украину с российскими оккупантами, выполняя боевое задание, погиб командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского - белорус Иван Марчук с позывным "Брест".

Его подразделение приняло участие в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня под Лисичанском.

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