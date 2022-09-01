Под Харьковом погиб волонтер из Британии, спасавший жизни бойцов ВСУ

В начале августа Крейг снова приехал в Украину и обещал семье ‒ этот визит должен стать последним. Но к своим родным и близким он так и не вернулся.
24 августа в жестоких боях неподалеку от Харькова погиб боец Интернационального легиона ‒ британец 48-летний в начале августа снова приехал в Украину и обещал ‒ этот визит должен стать последним. В октябре Крейг обещал вернуться домой навсегда.. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
О смерти медика-добровольца сообщила его семья. Сестра погибшего Лорна отметила, что Крейга "застрелили во время исполнения служебных обязанностей".
До приезда в Украину Макинтош работал ландшафтным садоводом в Норфолке. В юности он мечтал стать офицером, но врачи в медкомиссии его забраковали.
24 марта Макинтош приехал в Украину, чтобы помогать бороться с российскими оккупантами. Он вернулся домой в апреле, но в начале августа снова приехал в Украину и обещал ‒ этот визит должен стать последним. В октябре Крейг обещал вернуться домой навсегда.
У Крейга Макинтоша остались две дочери. Сестра пытается забрать тело погибшего брата в Британию.
Напомним, ранее белорусское издание Наша Нива сообщало о том, что шестеро белорусских добровольцев ВСУ из полка имени Кастуся Калиновского погибли под Лисичанском.
Как оказалось, белорусы оказались на пути большой колонны российских войск и вступили в бой. Впоследствии стало известно, что часть военных погибла, остальные попали в русский плен.
До того, в боях за Украину с российскими оккупантами, выполняя боевое задание, погиб командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского - белорус Иван Марчук с позывным "Брест".
Его подразделение приняло участие в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня под Лисичанском.
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