"Даже до Житомирской трассы не дойдут": Украине будет выгодно, если РФ атакует с севера – военный

Россия может пойти в наступление с севера с мизерным количеством солдат. Эта группировка даже не успеет далеко зайти – украинские военные их всех "положат".

РФ может атаковать с севера малым количеством военных, поэтому защитники Украины смогут быстро их перебить/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Если страна-агрессор Россия всё-таки решит бросить часть своих войск в наступление на Украину из Беларуси, нашему государству это даже может быть выгодно. Такую небольшую группировку, которая может пойти в атаку с территории РБ, будет легко ликвидировать.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась в интервью Главреду. Он отмечает, что оккупанты вряд ли будут наступать из Беларуси, также наименее вероятным направлением для наступления является Сумская область.

"Откуда россияне будут предпринимать наступление? Всё указывает на то, что это на данный момент не будет ни Сумская область, ни Беларусь. Возможно, на начало марта ситуация изменится, потому что россияне имеют еще месяц на переброску войск. Сейчас возле Сумщины около 9 тысяч мобилизованных без достаточной техники, это вообще ни о чем", – говорит Карась.

В Беларуси так же нет боевых порядков, отмечает военный ВСУ. В РБ сейчас есть пять батальонно-тактических групп белорусской армии, однако, скорее всего, они не будут воевать. Если же даже будут участвовать в боях, то это всё равно мизерное количество.

"12 тысяч мобилизованных на полигонах и 5 БТГр – это ничто, они даже до Житомирской трассы не дойдут. Более того, они несут такие потери, что нам это будет даже выгодно", – подчеркнул Карась.

Кто такой Евгений Карась Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Однако не стоит исключать вариант, что оккупанты могут устраивать провокации на северном направлении. Они могут устраивать обстрелы, чтобы усилить панику в Украине.

"Россиянам достаточно, чтобы одна их рота пошла на убой. Представьте себе – рота "зэков" побежала на янтарные поля Ровенщины. Их всех убили, в то же время их минометы начали куда-то стрелять, полетела одна ракета, например из Ковеля. У нас тут пойдет ИПСО о наступлении, хотя на самом деле мы одну роту зароем на болотах, и это ничем не завершится", – говорит военный.

Маловероятно также наступление с юга, ведь у россиян есть логистические проблемы с боеприпасами из Крыма, которыми они не могут рисковать.

Откуда может начаться новое масштабное наступление РФ

Наиболее вероятным направлением нового наступления может стать Донбасс, считает военнослужащий ВСУ. На Донбассе есть артиллерия, логистическое сообщение. В то же время усиление военных действий именно там позволит Кремлю обосновать уменьшенные в сто раз целей так называемой "спецоперации".

"Поэтому там будет обострение – россияне будут пытаться идти со стороны Бахмута на Часов Яр. Собственно, они уже сейчас так делают, потому что на Бахмут идти россияне боятся, поэтому его обходят и будут пытаться перерезать трассу. Также будут пытаться создать проблемы в Авдеевке, Марьинке, Северске потихоньку продвигаться", – отмечает военный.

Читайте также"Сначала Киев за 3 дня, теперь Бахмут до марта": провал мобилизации может сорвать наступление РФ – экспертОднако Генштаб Вооруженных сил Украины всё это понимает, поэтому не факт, что россиянам удастся добиться хоть каких-то успехов. Карась выразил мнение, что Украине даже может удаться сорвать план РФ по новому наступлению.

"Нам тоже тяжело, всё не выглядит так розово, это все прекрасно понимают, но даже при этих условиях Генштаб ВСУ умудрялся проводить операции, которые удивляли противника. Поэтому и сейчас мы можем учудить что-то такое, что сорвет российское наступление где-то наполовину", – говорит военный.

Угроза нового масштабного наступления России

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что по наиболее пессимистическому сценарию захватчики могут атаковать сразу с 3-4 направлений. При этом он обратил внимание на то, что после почти года войны РФ имеет мобилизованную армию, в которой выбито командирское звено.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что во время запланированного нового наступления, которое может состояться в марте или апреле 2023 года, Путин снова бросит свою армию на штурм Киева. Само наступление может происходить с двух-трех направлений, считает польский премьер.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что Путин дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей к марту. Уже фиксируются признаки массированного наступления Россиян на востоке Украины. Подконтрольная Беларусь используется для подготовки мобилизованных, у врага нет сил и средств для того, чтобы наступать с северного направления.

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