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Карась спрогнозировал, куда и как будут наступать ВСУ в ближайшие полгода

4 февраля 2023, 13:04
Боец ВСУ Евгений Карась говорит – враги перемещают с севера Луганской области свои войска под Бахмут. И украинская армия получает хороший шанс для удара.
Карась, ВСУ
Карась спрогнозировал, куда и как будут наступать ВСУ в ближайшие полгода / коллаж фото УНИАН

В течении ближайших шести месяцев украинские войска будут наступать в районе Запорожской области и в северных районах Луганской области. Об этом заявил в интервью Главреду военнослужащий ВСУ и лидер организации С14 Евгений Карась.

"В этом полугодии будет стоять вопрос Запорожской области и Северной Луганщины. Именно эти направления для нас наиболее перспективны, потому что на Кременной мы уже продвинулись, и наши военные уже находятся от нее в двух километрах. Если Россия не имела бы резерва, там бы уже было интересно, сейчас мы их дожимаем. Русские перебрасывают оттуда войска на юг Бахмута для продвижения", − сказал он.

Как считает Карась, наступление ВСУ будет напрямую зависеть от объема поставок западного оружия и скорости его освоения.

"Ну и Мелитополь – нам достаточно продвижения на 30-40 километров для того, чтобы привести к коллапсу русских на южном участке фронта. Там всюду будет паника – они будут убегать, выводить войска, и южная Херсонщина может быть отдана ими без боя. Заранее гадать трудно – все будет зависеть от того, как они будут наступать, в каком количестве поступит вооружение, как мы его освоим. Как то, что уже испытано на практике, будет уничтожать при масштабировании", - говорит он.

По мнению Карася, офицеры-специалисты Генштаба уже подробно разрабатывают разные варианты планов наступления ВСУ на российских оккупантов.

"Сейчас было два отбора в ССО, поэтому важно то, как эти силы будут задействованы и каким будет их взаимодействие. Есть очень много факторов, которые трудно угадать. Но в целом динамика в количестве техники, вооружения к тому времени будет в нашу пользу. Очевидно, что Генштаб найдет, как это использовать, чтобы получить максимальный результат", − сказал он.

Кто такой Евгений Карась

Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Контрнаступление ВСУ: чего ждать

Известный военный эксперт Олег Жданов заявил - выход на побережье Азовского моря является главной задачей Вооруженных сил Украины.

"Либо надо идти на побережье Азовского моря, причем в любом месте. В любом месте надо рассекать на две части группировку российских войск и выходить на побережье Азовского моря, неважно в районе Мариуполя, в районе Бердянска, в районе перешейка, неважно. Надо отсекать и выходить на побережье", — говорил эксперт.

До того генерал американской армии в отставке и бывший главком сил НАТО в Европе Бен Ходжес заявлял - Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова (а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь).

Как отметил Ходжес, уже сейчас Украина способна попадать по этим целям, и Крым все больше напоминает ловушку для Вооруженных сил РФ.

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