"РФ просто проиграет": Жданов назвал главное направление для наступления ВСУ

Существует оптимальное для наступления ВСУ направление, которое изменит ход войны, уверен Олег Жданов.

Олег Жданов назвал ключевое направление для удара ВСУ/ Коллаж УНИАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Выход на побережье Азовского моря является главной задачей Вооруженных сил Украины, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Это позволит перерезать поставки вооружения и боеприпасов для российских войск из РФ и тем самым быстрее закончить войну. Об этом полковник запаса рассказал на своем канале в YouTube, отвечая на вопросы зрителей.

По его мнению, существует оптимальное для наступления ВСУ направление, которое изменит ход войны.

"Это два направления: либо надо идти на побережье Азовского моря, причем в любом месте. В любом месте надо рассекать на две части группировку российских войск и выходить на побережье Азовского моря, неважно в районе Мариуполя, в районе Бердянска, в районе перешейка, неважно. Надо отсекать и выходить на побережье", — говорит эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По его словам, такой манёвр ВСУ лишает Россию всего для достижений целей в этой военной кампании.

"Минус сухопутный коридор, Запорожская атомная и Крымский канал. Все. Дальше можно уже никуда не наступать: политически Россия просто проиграет эту войну. Дальше война бессмысленна для политической верхушки России", — добавил Жданов.

Ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова (а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь).

Как отметил Ходжес, уже сегодня Украина способна попадать по этим целям, и Крым все больше напоминает ловушку для Вооруженных сил РФ.

По мнению Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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