"Сначала Киев за 3 дня, теперь Бахмут до марта": провал мобилизации может сорвать наступление РФ – эксперт

В РФ не могут мобилизовать достаточно россиян для нового масштабного наступления на Украину. Без нужного количества "живой силы" они не смогут двигаться вперед.

У РФ большие проблемы с мобилизацией, поэтому наступление оккупантов может провалиться, говорит эксперт/ Telegram, скрин

У страны-агрессора России сейчас нет достаточно ресурсов для проведения нового масштабного наступления на Украину. Поэтому оккупанты пытаются активизировать наступательные действия пока на одном направлении – на Донецком плацдарме.

В РФ мобилизационный ресурс на сегодня составляет около 100 тысяч человек в месяц. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко "24 каналу".

Он предполагает, что по 100 тысяч человек в месяц власти России смогут собрать в том случае, если начнут проводить репрессивную масштабную мобилизацию.

50% от этого количества сразу отправят на "компенсацию" потерь среди оккупантов. Еще 50% будут держать как гарантию того, что в следующем месяце тоже будет кем закрыть потери на фронте.

В такой ситуации власти РФ либо попытаются повышать свои мобилизационные возможности, либо российские оккупанты не смогут рассчитывать вообще ни на какие успехи.

Кто такой Александр Коваленко Александр Коваленко окончил Одесскую академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Коваленко подчеркнул, что у России уже нет столько ресурсов, чтобы она могла проводить масштабные наступательные действия.

"Хотя кто-то говорит: "Так они же продвигаются". Да, они продвигаются, но в начале войны у них были планы взять Киев за 3 дня", а сейчас – "взять Бахмут до марта". От 160 ракетных ударов в сутки по территории Украины до 30-50 ракет через каждые 2 недели. Вот это надо понимать", – говорит эксперт.

Угроза нового масштабного наступления России

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что по наиболее пессимистическому сценарию захватчики могут атаковать сразу с 3-4 направлений. При этом он обратил внимание на то, что после почти года войны РФ имеет мобилизованную армию, в которой выбито командирское звено.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что во время запланированного нового наступления, которое может состояться в марте или апреле 2023 года, Путин снова бросит свою армию на штурм Киева. Само наступление может происходить с двух-трех направлений, считает польский премьер.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что Путин дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей к марту. Уже фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины. Подконтрольная Беларусь используется для подготовки мобилизованных, у врага нет сил и средств для того, чтобы наступать с северного направления.

Читайте также: