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Сбивает баллистические ракеты: Франция и Италия весной передадут Украине современную ПРО Mamba

4 февраля 2023, 08:38
Это единственная европейская оборонительная система, которая может сбивать баллистические ракеты. Украина может получить ее весной 2023 года.
ЗРК / T-MAMBA
Франция и Италия весной передадут Украине современную ПРО Mamba / Википедия

Франция и Италия передадут Украине современную противоракетную систему ЗРК SAMP/T Mamba. Ее планируют доставить весной этого года.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в Twitter. Такие системы помогут защитить гражданских от атак российских оккупантов, подчеркнул он.

"Вместе с Гвидо Крозетто (министр обороны Италии – ред.) решили поставить в Украину ЗРК SAMP/T-MAMBA весной 2023 года. Эта система позволит защитить гражданское население и инфраструктуру от атак со стороны России, о необходимости чего отмечал Алексей Резников", – написал Лекорню.

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на такое решение и поблагодарил союзников за поддержку в обороне от страны-агрессора РФ.

"Я очень благодарен своим коллегам Себастьяну Лекорню и Гвидо Крозетто, которые решили поставить ЗРК SAMP/T для ВСУ. Это поможет нам спасти тысячи жизней от атак российских террористов. Шаг за шагом мы закроем небо над Украиной", – написал Резников в Twitter.

Что известно о системе ПРО SAMP / T Mamba

FSAF SAMP/T Mamba – это наземная система "земля-воздух" среднего радиуса действия. Такие системы предназначены для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты или крылатые ракеты. Это также единственная европейская оборонительная система, которая может сбивать баллистические ракеты.

Mamba может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км. Высота поражения составляет до 25 км.

Все 8 ракет Aster-30, которые находятся на одной пусковой установке, могут быть отстрелянные в одном залпе за 10 секунд.

Передача ПВО Украине

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту предоставить военную помощь Украине на сумму 1 млрд долларов. Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил, что Минобороны США предоставит Украине помощь еще на 850 млн долларов. По его словам, в новый пакет войдут системы противовоздушной обороны Patriot.

Канада передаст Украине мощный комплекс противовоздушной обороны NASAMS. Эту зенитно-ракетную систему закупят в США специально для ВСУ. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что Украина может получить аналог израильской системы Купол. По его словам, Украине могут передать целый дивизион ЗРК Patriot, который способен закрыть большие площади.

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