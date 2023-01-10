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Украина будет под защитой: Канада передаст ВСУ мощное ПВО NASAMS

10 января 2023, 22:21
Канада купит у США зенитно-ракетные установки для Украины.
NASAMS, Украина
Канада закупит для Украины NASAMS / Коллаж фото УНИАН, kongsberg.com

Канада передаст Украине мощный комплекс противовоздушной обороны NASAMS. Эту зенитно-ракетную систему закупят у США специально для ВСУ. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

"Я говорила с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сегодня утром и услышала это напрямую: системы ПВО являются главным приоритетом Украины. Вот почему Канада закупает в США национальную усовершенствованную зенитно-ракетную систему (NASAMS) для передачи Украине", - написала Ананд.

Она акцентировала внимание на том, что эта система ПВО поможет Украине защитить населенные пункты и объекты критической инфраструктуры, которые время от времени атакуют российские ракеты и дроны.

"Предоставляя всестороннюю военную помощь, Канада будет продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе против незаконного и неоправданного вторжения России", - добавила Ананд.

ЗРК NASAMS

ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) - это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.

Основная тактическая единица ЗРК NASAMS — батарея. В её состав входят три огневых взвода. Состоит из 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоэлектронный комплекс наведения NTAS.

Дальность поражения, в зависимости от использованных ракет, может составлять от 20 до 180 км.

Дальность поражения авиационных версий ракет:

  • AIM-120A/B: 55-75
  • AIM-120C-5: 105
  • AIM-120C-7: 120
  • AIM-120D: 180

Высота поражения: до 21 км.

Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85

Скорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000.

Общая стоимость ракетной установки NASAMS составляет около 64 миллионов долларов.

ПВО для Украины

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант отметил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

Другие новости:

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