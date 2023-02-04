У Путина пугают россиян Украиной и подавляют инакомыслие: в ISW раскрыли замыслы Кремля

В директорской Владимира Путина пытаются представить войну против Украины как "угрозу" внутренней безопасности россиян, отметили в Институте изучения войны.

Режим Путина пытается добиться дальнейшей поддержки населения войны с Украиной - аналитики / Коллаж Скриншот YouTube, УНИАН

Власти страны-агрессора России пытаются представить свою войну против Украины в качестве якобы "угрозы" безопасности для российских граждан. Такие меры оккупанты применяют для того, чтобы усилить борьбу с инакомыслием в стране и попытаться заручиться поддержкой населения для продолжения боевых действий. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Москва продолжает реализацию своей информационной операции с целью показать войну против Украины в качестве якобы "угрозы" российским гражданам. На такую манипуляцию указывает продление желтого уровня "террористической угрозы" в приграничных Брянской и Курской областях.

"Должностные лица РФ продолжают внедрять информационную операцию о том, что война в Украине является прямой угрозой российской безопасности с помощью законодательных манипуляций. Брянская и Курская области объявили 3 февраля, что они продлевают желтый уровень террористической угрозы на неопределенный срок в связи с необходимостью усиления мер по охране и обороне российской территории", - отметили аналитики.

Также они обратили внимание, что директор агрессора РФ Путин еще 31 января подписал указ, согласно которому регионы с желтым уровнем "террористической угрозы" могут вводить повышенный "террористический уровень" в рамках неопределенного срока.

По мнению экспертов, таким образом российские власти пытаются усилить меры, направленные на подавление инакомыслия и создают условия для поддержки войны против Украины среди россиян.

"Чиновники этих областей таким образом пытаются использовать новый режим "террористического уровня" для усиления правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее инакомыслие, частично представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности и создать дальнейшую поддержку боевых действий среди населения РФ", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Угроза нового наступления России

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что страна-оккупант Россия проводит мероприятия для подготовки к максимальной эскалации войны против Украины. Как полагает Данилов, к 24 февраля, годовщине полномасштабного военного вторжения, они будут пытаться показать своему населению "победы".

Министр обороны Алексей Резников отметил, что по информации Киева, Москва уже мобилизовала 500 000 солдат на войну с Украиной. Оккупанты могут пойти в наступление к 24 февраля. По мнению министра, возможна масштабная атака на Донбассе и юге страны.

Военный обозреватель Алексей Арестович считает, что Путин собирается пойти в масштабное наступление на Украину в марте-апреле. Согласно его версии, речь идет не о "победной" атаке, а улучшении стратегического положения оккупационных войск. Кремль хочет добиться оптимальных для себя условий на поле боя, чтобы потом, в мае, запустить переговоры.

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Война России против Украины: