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"Крым будет в оперативном окружении": Украина может освободить полуостров при одном условии – майор ВСУ

4 февраля 2023, 09:42
Если Украине удастся перерезать сухопутный коридор и разрушить Крымский мост, она заблокирует оккупантов в Крыму. Но для этого нужно специальное вооружение.
Украинские военные, ВСУ, Крым, майон запаса ВСУ Алексей Гетьман
Украина может освободить полуостров при одном условии, отмечает майор запаса ВСУ/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН, Facebook

Для освобождения Крыма от российских оккупантов украинским военным сначала нужно выйти к Мелитополю, дальше к Мариуполю и к Азовскому морю. Таким образом будет перерезан сухопутный коридор из РФ к полуострову через оккупированные территории Украины.

Это разрушит путь снабжения российской группировки в Крыму по суше. А дальше защитники Украины могли бы доразрушить Крымский мост, и тогда оккупанты на полуострове оказались бы практически заблокированными. Однако для этого всего нужно дальнобойное оружие. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "Обозревателю".

"Тогда Крым окажется в оперативном окружении, потому что в таком случае они смогут что-то поставлять только морем, но это уже существенно не повлияет на боеспособность группировки. Тогда мы сможем атаковать военные базы в Крыму, в частности дальнобойными ракетами, и освободить украинский полуостров", – отмечает майор запаса ВСУ.

Когда Украина освободит Крым, Путин потеряет власть

Когда украинские военные освободят от оккупантов Крымский полуостров, это станет очень сильным политическим ударом по руководству РФ. Главе Кремля уже не удастся оправдаться за такой провал перед своим населением и своими военными. Это может привести к дестабилизации внутри России, после чего Путин уже не сможет удержаться у власти.

"Тогда, думаю, и на поле боя нам будет гораздо проще освободить всю территорию Украины до наших границ", – говорит майор.

В то же время он выразил мнение, что после победы над Россией в войне Украине нужно сделать демилитаризованную зону на расстоянии 200-300 километров от нашей границы. Это поможет не допустить ситуации, когда через пол года или год оккупанты оправятся и снова пойдут в наступление.

Перспективы освобождения Крыма

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

У Зеленского оценили прогноз Буданова относительно возможного возвращения Крыма к лету. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что глава ГУР в своих прогнозах руководствуется исключительно детальным анализом тех ресурсов и состояния армии РФ, а также конфликтов, которые нарастают в окружении Владимира Путина. Зайти в Крым нужно как можно скорее, подчеркнул Подоляк.

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