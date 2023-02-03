Возвращение Крыма до лета: у Зеленского оценили прогноз Буданова

Зайти в Крым обязательно нужно как можно скорее, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк оценил перспективы освобождения Крыма / Фото УНИАН

Прогноз начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова о возвращении оккупированного РФ Крыма в 2023 году оценил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Я с большой симпатией отношусь к руководителю ГУР. Кирилл Алексеевич, на мой взгляд, сегодня наиболее четко понимает и ресурсные возможности Украины, и ресурсные возможности России. В первую очередь ресурсные возможности России, какова психология в России, как она будет защищаться, по крайней мере, пробовать это делать" — сказал он в интервью Radio NV.

Представитель ОП обратил внимание на то, что глава ГУР в своих прогнозах руководствуется исключительно детальным анализом тех ресурсов и состояния армии РФ, а также конфликтов, которые нарастают в окружении Владимира Путина.

"Сегодня главное — сосчитать математику войны, сосчитать паритет в этой войне и сделать то, что нам нужно сделать. И зайти в Крым обязательно нужно как можно скорее", — добавил Подоляк.

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина уже разрушила миф о "второй армии мира" и победит РФ, как Давид Голиафа.

Ранее Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

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