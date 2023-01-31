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"Сделать РФ зависимой от Крымского моста": экс-глава ЦРУ назвал сценарий освобождения Крыма

31 января 2023, 15:46
Украина может начать освобождать Крым в несколько шагов. Сначала стоит перебить сухопутный коридор к полуострову и ударить по Крымскому мосту, говорит Петреус.
Крым, Дэвид Петреус
Экс-глава ЦРУ назвал сценарий освобождения Крыма/ УНИАН, скрин

Для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который российские захватчики проложили себе к полуострову через оккупированные территории Украины.

Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США, командующий американской группировкой в Иране генерал Дэвид Петреус в интервью The Washington Post.

"Если они (украинцы – ред.) смогут, то в весенне-летнем наступлении в этом году разорвут наземную связь, которая есть у России, так называемый наземный коридор, который Россия установила. Таким образом, они (украинцы – ред.) блокируют его. Тогда Россия будет зависеть от моста через Керченский пролив для снабжения Крыма", – отмечает Петреус.

После этого Украина могла бы нанести удар по Крымскому мосту, что заставило бы врага прокладывать паромы.

Также экс-глава ЦРУ отметил, что если украинцам удастся полностью изолировать Крым и получить высокоточные боеприпасы с большей дальностью, то они смогут начать обстреливать штабы Черноморского флота, различные авиабазы, различные морские порты и другую инфраструктуру российских оккупантов.

Далее развитие событий будет зависеть от решений, которые могут обсуждаться в западных столицах, говорит Петреус. Там могут говорить о дополнительных возможностях для Украины.

Деоккупация Крыма

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Ранее политический аналитик Александр Кочетков отмечал, что для окончательного освобождения оккупированного Крыма может потребоваться много лет. Быстрее всего это можно сделать примерно за 7 лет, однако такой вариант маловероятен. Возможно придется ждать гораздо дольше, до 25 лет, пока сменится хотя бы одно поколение людей.

Также Кочетков отмечал, что наиболее вероятным сценарием освобождения Крымского полуострова военно-политический путь решения проблемы. Такой сценарий предполагает, что ВСУ начнут доставать разными средствами и вооружениями до любой точки Крыма и разнесут максимум военных объектов на территории полуострова.

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