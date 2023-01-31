Скандал из-за заявления о "российском Крыме": в МИД Украины поставили на место президента Хорватии

Миланович оскандалился своим заявлением о том, что якобы Крым уже не будет Украиной. В украинском МИД ему жестко ответили.

В МИД Украины поставили на место президента Хорватии/ УНИАН, Facebook, скрин

В Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на скандальное заявление президента Хорватии Зорана Милановича, по мнению которого якобы "Крым больше никогда не будет Украиной". Хорватский лидер также заявлял, будто "не нужно противостоять России, потому что у нее есть ядерное оружие".

В МИД Украины назвали такие заявления неприемлемыми и подчеркнули, что странно слышать такую риторику от президента страны, которая сама едва не потеряла часть своих земель из-за внешней агрессии. Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории их страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства", – отмечает Николенко.

Он подчеркнул, что Миланович своим скандальным заявлением поставил под сомнение территориальную целостность Украины.

"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины. В то же время мы высоко ценим и благодарим правительство Хорватии и хорватский народ за огромную поддержку украинцев в борьбе против агрессии России", – отметил представитель МИД Украины.

Скандальное заявление президента Хорватии

Президент Хорватии Зоран Миланович сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине. Он заявил о том, что захваченный РФ Крым якобы больше никогда не будет украинским. При этом он решил сравнить ситуацию вокруг Крыма с отделением Косово от Сербии.

Это уже не первый скандал со странными заявлениями, в который "вляпывается" Миланович. Ранее он сказал, якобы танки, которые передают в качестве военной помощи Украине, только "затянут войну". Тогда же он заявил, якобы боится из-за того, что "мир будет двигаться к Третьей мировой войне".

Перед этим он заявил, якобы Украина не является союзником для Хорватии, а ее насильно пытаются сделать им. А предоставление Украине статуса кандидата в ЕС он назвал "циничным".

Вас также может заинтересовать: