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"Крым больше не будет украинским": президент Хорватии опозорился скандальным заявлением

30 января 2023, 16:40
Зоран Миланович решил сравнить ситуацию вокруг Крыма с отделением Косово от Сербии.
Зоран Миланович
Зоран Миланович / Скриншот

Президент Хорватии Зоран Миланович сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине.

Он заявил о том, что захваченный РФ Крым якобы больше никогда не будет украинским. Комментарий президента Хорватии публикует издание РТС.

При этом он решил сравнить ситуацию вокруг Крыма с отделением Косово от Сербии.

"Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. Но когда это сделаете один раз без воли государства, которому принадлежало Косово... было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое… Ясно, что Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до войны", — добавил Миланович.

Напомним, Миланович уже отличался скандальными заявлениями. По его словам, танки, которые передают в качестве военной помощи Украине, только "затянут войну".

Он цинично добавил, что передачей танков США и Россия не придут к согласию, а "танки сгорят". Миланович боится из-за того, что "мир будет двигаться к Третьей мировой войне".

Отметим, что ранее Миланович призывал украинские власти сесть за стол переговоров с террористами из "ЛДНР".

"У Украины есть проблема и она должна начать ее решать с сепаратистами, которых Россия тоже не признала. Итак, продолжайте переговоры и не игнорируйте переговорщиков, которые не хорошие ребята, но с ними нужно говорить, а не постоянно идти на путь противостояния с термоядерной и гиперзвуковой силой, Россией, это не Сербия. Кто поощряет их к этому, тот опасный шарлатан, а таких много в Европе", - говорил Миланович.

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