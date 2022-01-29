Президент Хорватии зашкварился новой порцией антиукраинских заявлений

Зоран Миланович / Скриншот

Президент Хорватии Зоран Миланович отличился новой порцией заявлений с острой критикой в адрес Украины.

В интервью каналу RTL он призвал украинские власти сесть за стол переговоров с террористами из "ЛДНР".

"У Украины есть проблема и она должна начать ее решать с сепаратистами, которых Россия тоже не признала. Итак, продолжайте переговоры и не игнорируйте переговорщиков, которые не хорошие ребята, но с ними нужно говорить, а не постоянно идти на путь противостояния с термоядерной и гиперзвуковой силой, Россией, это не Сербия. Кто поощряет их к этому, тот опасный шарлатан, а таких много в Европе", - заявил Миланович.

В то же время президент Хорватии настаивает, что он не является ни врагом Украины, ни другом России.

Миланович также предъявил новое обвинение против Украины, заявив, что Киев якобы называет героями Второй мировой войны "массовых убийц поляков и евреев".

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"На Западной Украине этим людям устанавливают памятники", - добавил Миланович.

Ранее Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, и в случае наступления России Загреб максимально дистанцируется от событий и выведет всех военных из региона.

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