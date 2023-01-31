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РФ и Беларусь начали тренироваться совместно воевать: чем это грозит Украине

31 января 2023, 11:25
Армии России и Беларуси в течение недели будут тренироваться на территории РБ, как проводить совместные военные действия. После этого будут еще учения в РФ.
Владимир Путин, Александр Лукашенко, белорусский танк
РФ и Беларусь начали "совместные штабные тренировки"/ сайт Кремля, Минобороны Беларуси

В Беларуси во вторник, 31 января, стартовали "совместные штабные тренировки" с военными страны-агрессора России.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РБ. Отмечается, что эти тренировки продлятся в течение недели.

"Сегодня в Вооруженных силах Республики Беларусь начинается совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)", – говорится в сообщении белорусского Минобороны.

Темой учения является следующая: "Принятие решения по применению региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Армии двух стран за это время "отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет".

При этом в оборонном ведомстве Беларуси говорят, якобы совместные меры имеют целью повысить совместимость органов военного управления РБ и страны-агрессора РФ.

Эти учения являются очередным этапом подготовки к совместным учениям "Щит Союза-2023", которые запланированы на территории России в сентябре 2023 года.

Угроза Украине во время военных учений РФ и Беларуси

Ранее звучало мнение, что Россия во время подготовки нового масштабного наступления на Украину из Беларуси будет маскировать это под проведение совместных российско-белорусских военных учений. Такое мнение высказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Он отмечает, что такое прикрытие позволит РФ объяснить, почему она перебрасывает на территорию Беларуси большое количество российских военных. А для Украины это должно стать сигналом, что уже происходит подготовка к новому наступлению.

Военный эксперт и главный редактор специализированного издания Defense Express Олег Катков говорил, что Украина понимает, к чему могут привести совместные авиационные учения России и Беларуси. И поэтому генералы ВСУ готовятся к возможному отражению атак с той стороны. По его словам, наличие мощной авиационной группировки в Беларуси в Генштабе считали триггером к российскому наступлению.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский отмечал, что защитники Украины ломают планы российских оккупантов. Они остановили наступление захватчиков на нескольких направлениях. Поэтому Путин может перенести сроки запланированного наступления.

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