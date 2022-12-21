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"Следите за датой": наступление на Украину из РБ Путин снова замаскирует под военные учения – аналитик

21 декабря 2022, 11:00
Объявление совместных российско-белорусских военных учений даст возможность Путину объяснить ввод на территорию Беларуси своих войск.
Российские военные, Владимир Горбач
Политический аналитик Владимир Горбач считает, что начало наступления из Беларуси Кремль замаскирует под военные учения/ Главред, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия во время подготовки нового масштабного наступления на Украину из Беларуси будет маскировать это под проведение совместных российско-белорусских военных учений.

Это позволит объяснить, почему она перебрасывает на территорию РФ большое количество российских военных. А для Украины это должно стать сигналом, что уже происходит подготовка к новому наступлению. Об этом рассказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач интервью Главреду.

Поэтому теперь Украина должна внимательно следить за датой, на которую будут назначены эти военные учения.

"Мы должны понимать, что полномасштабная агрессия в отношении Украины с территории Беларуси в свое время тоже начиналась с военных учений. Проведение совместных учений на территории РБ означает переброску на белорусскую территорию российских военнослужащих в достаточно больших количествах. Поэтому теперь нам нужно следить за тем, на какую дату будут назначены эти учения и понимать, что это уже будет началом военной операции России против Украины, которая будет закамуфлирована под совместные учения с белорусами", – отмечает Горбач.

По его словам, неизвестно, пойдут ли белорусские военные воевать против Украины, или нет, но повторное вторжение с территории Беларуси российских военных вероятнее всего будет.

"Будет ли Беларусь и ее 15-30 тысяч вооруженных сил участвовать в следующем нападении на Украину или не будут – не так существенно. Гораздо важнее то, что РФ будет участвовать в этой попытке повторной агрессии с территории подконтрольной ей Республики Беларусь", – говорит аналитик.

Также Горбач отмечает, что "дожимать" Лукашенко для вовлечения Беларуси в войну Путину уже не нужно было, ведь Беларусь и так уже втянута в войну. С территории этой страны в Украину вторглись российские войска и взлетали российские самолеты, которые бомбили мирные города.

Поэтому, по словам аналитика, Путину нужно было "дожать" для вступления в войну не саму Беларусь, а ее армию.

"По сути Беларусь уже втянута в войну, ведь она принимает в ней участие и понесет за это ответственность. Но физически белорусские военнослужащие не участвуют в боях на территории Украины. Это могло бы быть главным мотивом (визита Путина в Минск – ред.). Тем более, что они (Путин и Лукашенко – ред.) обмолвились об этом в своих сообщениях, когда говорили о совместных военных учениях на территории Республики Беларусь", – отмечает Горбач.

Угроза нового массированного наступления войск РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 году. Он подчеркнул, что россияне одержимы местью и никогда не отказывались от своих захватнических планов в отношении Украины. Поэтому нельзя исключать варианта, что страна-агрессор Россия и в самом деле может осуществить новое наступление в 2023 году.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, который может произойти в ближайшие месяцы.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж отмечает, что российские захватчики уже не имеют шансов улучшить свое положение на фронте. Но российский диктатор Владимир Путин всё равно планирует провести еще одну масштабную наступательную операцию.

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