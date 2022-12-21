Новое наступление России с Беларуси ускорит победу Украины - Владимир Горбач

Мобилизация, которую провели россияне, не дала им ожидаемого эффекта. Поэтому им нужно время для новой атаки, убежден эксперт.

Владимир Горбач рассказал о том, ждать ли Украине наступления из Беларуси до Нового года / Главред

19 декабря российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Минске и заявили, что будут продолжать сотрудничество. В частности, Путин видит в Беларуси "союзника" и намерен работать с республикой в сфере космоса. Хотя командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев накануне заявил, что Путин впервые за три года сам поехал в Минск, чтобы уговорить Лукашенко к более широкому участию войск Беларуси в войне против Украины.

В интервью Главреду политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал о том, ждать ли Украине наступления из Беларуси до Нового года, когда реально Россия может иметь возможность для нового наступления, а также как новое наступление РФ ускорит поражение Кремля.

Если верить официальным заявлениям, то Путин и Лукашенко обсуждали все, кроме Украины. Какова, по вашему мнению, реальная причина визита Путина в Минск? Правда ли то, что Путин приезжал его "дожимать" ?

Я не исключаю того, что главной мотивацией, самой сильной пружиной, которая заставила Путина посетить Лукашенко было желание его "дожать". Но, по большому счету, он уже очень давно не был в Минске, года три. По крайней мере, со времени протестов против фальсификации выборов в пользу Лукашенко. Так или иначе, ему надо было наведаться в свою провинцию, к своему вассалу. Потому что, по моему мнению, Российская Федерация и так абсолютно контролирует ситуацию в Беларуси, потому что контролируя Лукашенко, они контролируют и Беларусь. Они используют территорию Беларуси, ее ресурсы, инфраструктуру в российских интересах (прежде всего военных) и так же используют Беларусь, как сказал Путин, как "настоящего союзника". Но на самом деле это не союзник - это вассал, потому что союзников у имперской России просто не бывает. Русские говорили, что армия и флот – их союзники, но это точно не Беларусь.

Беларусь – это фактически подконтрольная Российской Федерации территория. Поехать туда для того, чтобы как-то дожимать Лукашенко, но в чем? Только в одном вопросе – чтобы втягивать белорусскую армию в наступление на территории Украины. Потому что по сути Беларусь уже втянута в войну, ведь она принимает в ней участие и понесет за это ответственность. Но физически белорусские военнослужащие не участвуют в боях на территории Украины. Это могло бы быть главным мотивом. Тем более, что они [Путин и Лукашенко] обмолвились об этом в своих сообщениях, когда говорили о совместных военных учениях на территории Республики Беларусь.

Мы должны понимать, что полномасштабная агрессия в отношении Украины с территории Беларуси в свое время тоже начиналась с военного обучения. Проведение совместных учений на территории РБ означает переброску на белорусскую территорию российских военнослужащих в достаточно больших количествах. Поэтому теперь нам нужно следить за тем, на какую дату будут назначены эти учения и понимать, что это уже будет началом военной операции России против Украины, которая будет закамуфлирована под совместные учения с белорусами. Будет ли Беларусь и ее 15-30 тысяч вооруженных сил участвовать в следующем нападении на Украину или не будут – не так существенно. Гораздо важнее то, что РФ будет участвовать в этой попытке повторной агрессии с территории подконтрольной ей Республики Беларусь.

Как тогда можно объяснить присутствие Лаврова и Шойгу – они приезжали, чтобы тоже обсудить моменты, касающиеся дальнейших военных действий?

Шойгу – это сто процентов, поскольку он является министром обороны и уже второй раз в течение недели посещает Минск. Поэтому ясно, что это связано с вопросами военного характера. Не надо забывать, что российские военнослужащие, в частности новобранцы-мобилизованные, уже давно проходят обучение на территории РБ. Их там учат, потому что Беларусь, в отличие от России, сохранила старые советские так называемые учебки (не все, конечно, но значительно больше в процентном соотношении). Ну и обсуждение совместного производства вооружения, передача России белорусских боеприпасов, военной техники, которая еще не была передана до этого момента. То есть это целый комплекс вопросов. А министр иностранных дел РФ Лавров прилетал в Минск, поскольку это зарубежный визит президента, а он как должностное лицо должен его обеспечивать. Тем более, что у него новый визави в Беларуси после умершего Макея, преемник которого уже начал выполнение обязанностей.

Мы догадываемся, о чем они могли говорить, но то, что лежит на поверхности – приближение даты 30 декабря. Это очень символическая для России дата, потому что это – дата создания Советского Союза. Хотя она не совсем соответствует действительности с исторической точки зрения, но все время в советской истории эту дату праздновали как день создания СССР – именно в этот день Сталин на одном из съездов выступил с предложением создания, но юридически это решение было оформлено лишь летом 1923 года, потому что еще полгода все это согласовывали и внедряли в реальность.

Тем не менее, столетний юбилей СССР – это серьезный повод для того, чтобы имперские деятели в Кремле или Минске хотели бы "повторить" и создать нечто подобное. Они действительно вели переговоры о Союзном государстве России и Беларуси, к которому бы хотели присоединить и Украину. Но даже продолжая вести войну в течение 9 месяцев, они не могут этого сделать.

Я хотела уточнить - есть ли вероятность, что Путин с Лукашенко в ближайшее время под Новый год в Украине устроят что-то похожее на ситуацию в Грозном в 1994-м?

Если речь идет об уничтожении целых населенных пунктов, то здесь им никаких дат уже не нужно. Они это уже делали неоднократно (здесь стоит упомянуть об уничтоженном Мариуполе, Северодонецке, Попасной и других городах Донбасса). Сейчас очень похожие бои происходят под Бахмутом, и он рискует повторить судьбу разрушенных городов. Но у российской армии уже нет лишнего запаса снарядов, боеприпасов для того, чтобы продолжать вести войну в таком стиле долго. На самом деле, они тоже исчерпывают свои ресурсы и требуют перерыва, перегруппировки, переукомплектации и тому подобного. То есть я на Новый год не ждал бы Армагеддона в каком-то новом украинском городе, который пока сейчас не находится на линии фронта.

То есть если говорить именно о Киеве, потому что уже и украинские военные говорят о том, что такой сценарий возможен, каких, по вашему мнению, сюрпризов стоит ждать после этого визита Путина в Минск?

Еще раз повторюсь - в ближайшее время, то есть неделю, две, месяц или полтора это нереалистично. То есть в это время мы можем чувствовать себя в относительной безопасности и готовиться дать отпор. А вот примерно с того момента, когда РФ и Беларусь объявят о проведении военных учений, начнут взимать новую живую силу и технику, тогда это будет означать, что они действительно готовят новую наступательную операцию. Они не обязательно на эту операцию решатся, но, скорее всего, это произойдет.

Но это уже ситуация примерно февраля, а возможно даже и марта. Потому что та мобилизация, которую провели русские, не дала им ожидаемого эффекта, потому что для наступления эта мобилизация не дала никакой пользы. После Нового года, если они объявят всеобщую мобилизацию, будет важно, сколько людей они наберут. И если они где-то в январе-феврале наберут новых мобилизованных, то примерно в марте они будут готовы бросать их в новое наступление. Поэтому, думаю, в течение зимнего периода Киев не будет атакован со стороны Беларуси живой силой и техникой, но может быть атакован дистанционным оружием – ракетами, беспилотниками. То же касается и украинско-польской границы, потому что угроза из Бреста больше выходила бы на логистику Украины с Польшей, чтобы попытаться перерезать поставки. Но как только они зайдут в волынские леса, то живыми оттуда мало кто выйдет. Это будет для них хуже, чем под Киевом год назад. Поэтому я считаю, что возможное наступление из Беларуси - не Армагеддон, а возможность для нас быстрее их разбить.

То есть эта новая атака, если она произойдет, существенно на ход войны не повлияет, я правильно вас поняла?

Она может повлиять. Потому что если мы их разобьем, они будут вынуждены капитулировать. В том числе, и на других фронтах и перейти к разговору на украинских условиях.

Если у русских здесь ничего не получится, насколько тогда могут растянуться боевые действия на других фронтах? Ведь фактически им снова придется делать так называемые жесты доброй воли.

Мы не знаем, что они будут делать – они могут что-то планировать, а могут и передумать. Но за их предыдущими действиями можно предсказать, что они могут попытаться повторить ту же атаку с разных сторон – севера, юга, востока. Это уже показало непродуктивность и ошибочность для них такого шага. Но они могут на это пойти, и, очевидно, "выдающийся полководец" Путин, который, возможно, это задумал, решил, что в прошлый раз были плохие исполнители, поэтому нужны новые, чтобы еще раз это повторить. Но результат будет тот же. Ситуация может быть такая – на одном участке попытаться наступать, смотреть на реакцию, потом менять на другой участок. Все будет зависеть от ситуации на фронтах – россияне будут хотеть идти со всех сторон, но и на юге им это уже не удастся. Поэтому мне кажется, что это уже у них будет попытка агонии – броситься на амбразуру и окончательно убедиться в невозможности выполнения задач, которые перед ними ставят.