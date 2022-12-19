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Угроза нового наступления РФ: генерал Маломуж оценил шансы российской армии

19 декабря 2022, 01:35
Попытка нового наступления – это агония путинской власти. Однако Путин еще планирует бороться за сохранение своего режима, говорит украинский генерал.
Николай Маломуж, российские военные
Новое наступление российской армии станет агонией путинского режима/ Главред, Минобороны РФ

У российских захватчиков уже нет шансов улучшить свое положение на фронте. Но российский диктатор Владимир Путин всё равно планирует провести еще одну масштабную наступательную операцию.

Такое решение станет агонией путинского режима. Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж, передает FREEДОМ.

Шансов у Путина практически нет, отмечает Маломуж. У украинской армии есть достаточно сил, чтобы освободить оккупированные территории, и на это ориентируются партнеры Украины и весь мир, говорит генерал.

Однако Россия еще какое-то время может наносить новые массированные атаки по Украине. Путин еще будет пытаться бороться за сохранение своего режима. По словам генерала, Россия может попытаться провести очередные наступательные операции с начала нового года.

"Будет очередная мобилизация, он планирует очередные наступательные операции, будут попытки проведения масштабных спецопераций с севера или юга или востока, они будут еще. Мы понимаем, что это агония, перспектив нет. Мы готовы к таким наступательным операциям", – отмечает Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что война в Украине, вероятно, перерастет в затяжной конфликт. Боевые действия могут не закончиться еще в течение следующих полгода.

Напомним, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус отмечал, что боеспособность оккупационной российской армии сейчас зависит от ряда факторов. В частности, по способности РФ вести войну сильно бьет нехватка боеприпасов. Частично страна-агрессор пытается получить их от Ирана и Северной Кореи. Кроме этого, российские оккупанты уже начинают осознавать, какие огромные потери у их войска, и понимать бессмысленность этой войны.

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