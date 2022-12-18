'Язык на клавиатуре перепутал?': Кадыров на китайском языке призвал мусульман воевать против НАТО

Кадырову пригрезилось, будто бы НАТО "представляет угрозу моральным ценностям".

Кадыров на китайском языке призвал мусульман воевать против НАТО/ УНИАН

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман объединиться против НАТО. При этом свое обращение "дон-дон" почему-то опубликовал на китайском языке.

"Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться совместными усилиями против нашего общего врага", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом прихвостень российского диктатора Владимира Путина начал угрожать существованию всего мира. Он обвинил Запад в попытке "уничтожить моральные ценности" и заявил, якобы "Россия бросила вызов злу, которое распространяют западные страны".

Однако за такие призывы на китайском языке Кадырова высмеяли некоторые его подписчики. Кое-кто шутил, что "дон-дон" перепутал язык на клавиатуре, а кое-кто предполагал, что страницу Кадырова взломали. В целом пользователи писали следующее:

"Китайцы сломали?",

"Это выступление Брюса Ли?",

"Кадыров, вы язык на клавиатуре перепутали?",

"Джеки Чан в чате?",

"Ничего не понятно, но очень интересно".

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Ранее сообщалось, что на самом старте полномасштабного военного вторжения России в Украину чеченский диктатор Рамзан Кадыров получил от хозяина Кремля Владимира Путина задачу захватить правительственный квартал в Киеве и злодейским образом ликвидировать лидера Владимира Зеленского.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ, получивший украинское гражданство, бизнесмен Илья Пономарев отмечал, что Путин намеренно пугает западные страныы хаосом, который может возникнуть в РФ после ее поражения. Он пытается показать, что в случае отстранения его от власти президентом России может стать еще более опасный человек, например, Кадыров или Пригожин.

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