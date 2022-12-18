glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Язык на клавиатуре перепутал?": Кадыров на китайском языке призвал мусульман воевать против НАТО

18 декабря 2022, 16:41
Кадырову пригрезилось, будто бы НАТО "представляет угрозу моральным ценностям".
'Язык на клавиатуре перепутал?': Кадыров на китайском языке призвал мусульман воевать против НАТО
Кадыров на китайском языке призвал мусульман воевать против НАТО/ УНИАН

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман объединиться против НАТО. При этом свое обращение "дон-дон" почему-то опубликовал на китайском языке.

"Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться совместными усилиями против нашего общего врага", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом прихвостень российского диктатора Владимира Путина начал угрожать существованию всего мира. Он обвинил Запад в попытке "уничтожить моральные ценности" и заявил, якобы "Россия бросила вызов злу, которое распространяют западные страны".

Однако за такие призывы на китайском языке Кадырова высмеяли некоторые его подписчики. Кое-кто шутил, что "дон-дон" перепутал язык на клавиатуре, а кое-кто предполагал, что страницу Кадырова взломали. В целом пользователи писали следующее:

  • "Китайцы сломали?",
  • "Это выступление Брюса Ли?",
  • "Кадыров, вы язык на клавиатуре перепутали?",
  • "Джеки Чан в чате?",
  • "Ничего не понятно, но очень интересно".
Кадыров
скрин

Ранее сообщалось, что на самом старте полномасштабного военного вторжения России в Украину чеченский диктатор Рамзан Кадыров получил от хозяина Кремля Владимира Путина задачу захватить правительственный квартал в Киеве и злодейским образом ликвидировать лидера Владимира Зеленского.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ, получивший украинское гражданство, бизнесмен Илья Пономарев отмечал, что Путин намеренно пугает западные страныы хаосом, который может возникнуть в РФ после ее поражения. Он пытается показать, что в случае отстранения его от власти президентом России может стать еще более опасный человек, например, Кадыров или Пригожин.

Читайте также:

война в Украине НАТО Рамзан Кадыров вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:58

"Паника нарастает": военный ВСУ сообщил, что россияне начали бежать из Крыма и минировать пляжи

17:54

Сантехник станет вашим другом: 6 вещей, которые нельзя смывать в раковину

17:28

День Святого Николая – теплые поздравления и оригинальные картинки на 19 декабряФото

17:15

Муж Бритни Спирс рассказал, что думает про голые фото супруги в Сети

17:12

"Вместо "звезды смерти" "мирная четверка": астролог спрогнозировала, что будет с войной в 2023-мВидео

Реклама
17:00

"Компромиссов в пользу убийц РФ не будет": в ОП поставили ультиматум по завершению войныВидео

16:44

"Это говорит алкоголь": Зеленский высмеял никчемные угрозы россиян из-за систем Patriot для УкраиныВидео

16:41

"Язык на клавиатуре перепутал?": Кадыров на китайском языке призвал мусульман воевать против НАТО

16:30

Вместо Арестовича: Люк Скайуокер из "Звездных войн" на английском озвучил сигналы воздушной тревогиВидео

15:58

"Империя начала слабеть": Папа Римский объяснил, почему Путин развязал войну против УкраиныВидео

15:52

"Обнял, как отец": Залужный осуществил мечту сына без вести пропавшего на войне военногоФото

15:49

Жена с детьми вернулись из Польши: ракета РФ убила молодую семью в Кривом РогеВидео

15:47

Путин приказывал Кадырову убить Зеленского - Wall Street JournalВидео

15:42

"Разговаривать с Россией надо": Зеленский прокомментировал возможность диалога с РФ и назвал цели ВСУВидео

15:25

Волшебная ночь с 18 на 19 декабря: как гадать на Святого Николая, чтобы узнать свою судьбуВидео

15:10

Путин не поверил: Лукашенко притворился больным, чтобы сорвать визит диктатора РФ – СМИВидео

15:04

Виктор Павлик показал могилу покойного сына Павла - артист привез ему особый подарок

14:58

Jerry Heil со слезами на глазах оцениал свой проигрыш на Нацотборе на ЕвровидениеВидео

14:56

Прямое участие Беларуси в войне: генерал ВСУ назвал цель визита Путина к ЛукашенкоВидео

14:29

Ликвидировали десятки оккупантов одним ударом: ВСУ разбили расположение военных РФ в СчастьеВидео

Реклама
14:23

Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денегВидео

14:22

Зеленский сравнил Путина с Гитлером и объяснил его "грязную тактику" разрушения городовВидео

13:49

Солист Maneskin прошелся ногами по флагу Украины: Сеть в яростиВидео

13:29

"Отправят в Киев и там повесят": Гиркин готовится к трибуналу в ГаагеВидео

13:00

Военный эксперт спрогнозировал, что будет с ООН после украино-российской войныВидео

12:49

Много осколков, есть погибшие и разрушения: в Белгороде прогремели мощные взрывыФотоВидео

12:40

Даша Кацурина записала эмоциональную реакцию на романтический клип Дорофеевой и ее бывшего мужа

12:20

Путин не сдастся, сколько бы бойцов не умерли: NYT озвучило детали встречи Нарышкина и директора ЦРУВидео

12:16

"Провоцировать медведя": Зеленский оценил вероятность применения РФ ядерного оружияВидео

11:45

Американский военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ начнут новое контрнаступлениеВидео

11:44

"Гей - это что, что-то плохое?": Евгений Клопотенко прокомментировал слухи о своей гомосексуальностиВидео

11:40

Зеленский рассказал о переговорах с Байденом насчет передачи Украине ЗРК PatriotВидео

10:55

"Накрыли" штаб: ВСУ пытались уничтожить Герасимова в Изюме - АрестовичВидео

10:36

"Украина до сих пор не разгромлена": Гиркин начал скулить и заявил о стратегическом поражении РФВидео

10:35

Шойгу покатали на вертолете: в РФ рассказали о поездке на инспекцию к оккупантамВидео

09:52

"Это - фашисты": в Турции спятившая путинистка набросилась на украинкуВидео

09:48

"Армия РФ начнет разваливаться": есть 3 фактора, которые могут разрушить российское войско – экс-глава ЦРУВидео

09:29

Когда закончится война в Украине: генерал ВСУ указал возможные срокиВидео

08:57

"В Киеве к обеду": опубликован подробный план начала вторжения РФ в УкраинуВидео

08:29

Провалы РФ под Бахмутом: между боевиками "ДНР" и наемниками Вагнера растет раскол – ISWВидео

Реклама
08:19

Кремль через старого деда зондирует почву для переговоровмнение

08:15

Диктатор РФ Путин назвал Зеленского "пособником нацизма" и отказался от встречи – NYTВидео

08:00

Похож, да не очень: почему кремлевского недомерка не следует равнять с Гитлером и Сталиным

07:36

"Война еще полгода не закончится": Арестович предупредил, что боевые действия затянутсяВидео

06:26

Поездка Путина на Крымский мост: эксперт объяснил цель КремляВидео

06:15

Вторая попытка россиян захватить Киев: чем все закончитсямнение

04:05

Украине понадобится от часа до 3 недель для подготовки к наступлению оккупантов – КасьяновВидео

03:20

Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецептВидео

03:00

Рианна впервые показала своего сына

02:15

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять