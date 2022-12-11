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"Если не я, то Пригожин или Кадыров": Путин пугает Запад хаосом в ядерной РФ после поражения – Пономарев

11 декабря 2022, 19:58
Путин пытается показать, что он по крайней мере лидер с ожидаемыми действиями. А Запад боится неконтролируемой ситуации в России в случае ее поражения в войне.
'Если не я, то Пригожин или Кадыров': Путин пугает Запад хаосом в ядерной РФ после поражения – Пономарев
Путин намеренно пугает Запад хаосом в ядерной России после поражения, отмечает Пономарев/ УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин намеренно пугает западные страны хаосом, который может возникнуть в РФ после поражения страны-агрессора в войне. Он пытается показать, что в случае отстранения его от власти президентом России может стать еще более опасный человек, например, глава Чечни Рамзан Кадыров или российский бизнесмен и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом рассказал эксдепутат Госдумы РФ, который получил украинское гражданство, бизнесмен Илья Пономарев в интервью главному редактору издания "Гордон" Алеси Бацман.

По его словам, Путин постоянно поддерживает фон, что если на посту президента будет не он, то лидером может стать Пригожин или Кадыров.

"Он активно это делает. Он всегда говорил, что " я самый европеизированный и самый предсказуемый, понятный лидер. Если не я, то будет еще хуже", – отмечает Пономарев.

В этом страхе он старается постоянно держать Запад, и пока это удается. Поэтому, по словам ексдепутата Госдумы России, Украина должна сформулировать альтернативу, которую показывать Западу: "кто, если не Путин" и "что, если не путинизм".

Также Пономарев пояснил, что еще один страх Запада – это неконтролируемый распад РФ на много маленьких частей. Западные державы боятся, что после победы Украины в войне может начаться хаос в ядерной России, и что это будет иметь последствия.

Ранее российский публицист Александр Невзоров отмечает, что США и некоторые спецслужбы Израиля и Европы могли бы решить вопрос с Путиным за пять-семь часов. Однако пока что его никто не собирается убивать, ведь от российского диктатора ждут выполнения особой миссии – вызвать распад РФ.

Напомним, на Западе волнуются, что российские неонацисты могут готовить нападение на страны НАТО. Такое беспокойство было вызвано тем, что российская неонацистская военизированная группировка "Русич", которая связана с Кремлем, попросила своих членов предоставить разведданные относительно военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии.

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новости России Владимир Путин Рамзан Кадыров Илья Пономарев Евгений Пригожин
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