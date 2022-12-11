"Путина до апреля может не стать": Арестович сказал, почему мировые лидеры "морозятся" от диктатора РФ

Весь мир уже давно понял, что Путин проиграл. И теперь мировые лидеры боятся с ним иметь дело, чтобы не нарваться на критику еще и в их сторону.

Арестович заявил, что мировые лидеры не хотят иметь дело с убийцей детей"/ Офис президента Украины, скрин

Мировые лидеры не хотят иметь дело с российским диктатором Владимиром Путиным, потому что считают его неудачником. По этой причине от встречи с диктатором РФ отказался и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в комментарии украинским журналистам. Он отмечает, что в мире не хотят иметь дело с "крысой, которая подыхает".

"Весь мир давно понял, что Путин проиграл. Они не хотят иметь дело с крысой, котоая сдыхает, или со "сбитым летчиком". Его лучшие друзья – индусы и китайцы дали ему оценку. Они поставили на нем крест. Может провести еще 10 мобилизаций, но по-другому не будет", – отмечает Арестович.

Он напомнил, что Путин стал "неудачником года" по версии авторитетного американского издания Politico. Однако диктатор РФ, по словам советника председателя ОП, на самом деле является "неудачником века после Гитлера".

В то же время он предположил, что Путина может не стать до апреля 2023 года.

"Его списали, зачем с ним сделку заключать. Да и подписывать соглашение с человеком, которого уже в апреле может физически не существовать, никому не нужно. Еще и потом обвинят, что ты подписал соглашение с убийцей детей. Кому это нужно?", – сказал Арестович.

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Напомним, на Западе переживают, что российские неонацисты могут готовить нападение на страны НАТО. Такое беспокойство было вызвано тем, что российская неонацистская военизированная группировка "Русич", которая связана с Кремлем, попросила своих членов предоставить разведданные относительно военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии.

Ранее российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин объяснил скрытый смысл заявления Путина о второй мобилизации. Потенциал оккупантов, которых набрали на фронт во время первой мобилизации, уже исчерпан, но Путин отрицает подготовку второй волны, говорит российский правозащитник. Но если Путин этого не сделает, через несколько месяцев война закончится.

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