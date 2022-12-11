Армия РФ начала применять тактику ВСУ на Донбассе – украинский военный

Ранее украинские военные определяли, когда будет наступление, по характерному гулу вражеской техники. Но сейчас оккупанты действуют по-другому.

Российские оккупанты начали применять тактику ВСУ на Донбассе/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Минобороны РФ

Российским захватчикам сейчас удается добиваться хоть каких-то успехов на фронте из-за смены тактики. При этом они начали применять тактику Вооруженных сил Украины.

Но даже попытка действовать так, как украинские военные, всё равно не позволяет оккупантам быстро продвигаться. Об этом рассказал боец 54-й отдельной механизированной бригады Александр Афанасьев в интервью "Радио НВ".

"Если говорить, что вторая армия мира за несколько месяцев продвигается на 3-4 км – это неадекватно, мне кажется. Результат какой-то у них есть. Причины этого результата – банально они начали использовать тактику ВСУ", – отмечает боец.

Он пояснил, что оккупанты перестали использовать много бронетехники для наступлений, они перешли на штурмовые группы. Захватчики наносят огневое поражение без артиллерийской подготовки.

Ранее украинские военные понимали время приближения наступления за характерным гулом вражеской техники. Передовые подразделения слышали этот гул и докладывали. Однако сейчас оккупанты действуют уже по-другому.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ Роман Свитан отмечал: российские оккупанты понимают, что со временем фронт выйдет на линии границы по состоянию на 1991 год, и поэтому готовятся обороняться.

Ранее российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин объяснил скрытый смысл заявления Путина о второй мобилизации. Потенциал оккупантов, которых набрали на фронт во время первой мобилизации, уже исчерпан, но Путин отрицает подготовку второй волны, говорит российский правозащитник. Но если Путин этого не сделает, через несколько месяцев война закончится.

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