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"Готовятся защищать границу от "злых украинцев": полковник ВСУ сказал, почему мобилизация не спасет РФ

11 декабря 2022, 15:54
Российские оккупанты уже готовятся к обороне на линиях границы по состоянию на 1991 год, отмечает Свитан.
Российские военные, Роман Свитан
Российские оккупанты понимают, что со временем фронт выйдет на линии границы по состоянию на 1991 год/ Минобороны РФ, скрин

Российские захватчики понимают, что за определенное время линия фронта может оказаться на границе международно признанных границ Украины и России. Поэтому они уже массово готовят для обороны мобилизованных и срочников.

В РФ способны призвать на службу около 150 тысяч срочников. Их могут хотя бы чему-то научить за 2-3 месяца. Однако подготовка таких вояк ужасна. Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, сообщает "24 канал".

Он отмечает, что сейчас идет подготовка 120-150 тысяч срочников, которые пойдут на фронт на замену демобилизованным призывникам. В январе-феврале должна быть еще одна волна в 150 тысяч, а в марте-апреле – еще одна.

По словам генерала, к весне оккупанты могут иметь до 300 тысяч человек. Однако в РФ нет возможности дать для них нормальную военную технику и снаряжение.

Кто такой Роман Свитан

Роман свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Свитан отмечает, что набранные Россией оккупанты не будут боеспособными. Они смогут лишь держать оборону, но не наступать.

"Уже можно говорить о том, что россияне готовятся защищать свою границу от злых украинцев. Они уже выкапывают засечные линии вдоль Курской, Белгородской и Брянской областей. Напасть на нас им не хватит сил. Возможно, по количеству и хватит. Но столько средств поражения у них уже нет", – отмечает генерал ВСУ.

Ранее российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин объяснил скрытый смысл заявления Путина о второй мобилизации. Потенциал оккупантов, которых набрали на фронт во время первой мобилизации, уже исчерпан, но Путин отрицает подготовку второй волны, говорит российский правозащитник. Но если Путин этого не сделает, через несколько месяцев война закончится.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что российский диктатор Владимир Путин своими решениями относительно войны против Украины может повлечь в России гражданскую войну, которая закончится распадом Российской Федерации.

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