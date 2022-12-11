Российские неонацисты могут планировать нападение на страны НАТО за спиной Путина – The Guardian

Кремль может потерять контроль над российскими неонацистами. Члены соответствующих группировок могут готовиться к эскалации военной ситуации в мире.

Кремль может потерять контроль над российскими неонацистами/ 24 канал, скрин

На Западе волнуются, что российские неонацисты могут готовить нападение на страны Североатлантического альянса. Такое беспокойство было вызвано тем, что российская неонацистская военизированная группировка "Русич", которая связана с Кремлем, попросила своих членов предоставить разведданные относительно военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники. Отмечается, что члены группировки могут совершить нападение, не согласовывая его с Кремлем.

Формирование "Русич", которое тесно связано с частной военной компанией" Вагнер", на днях обратилось к своим участникам с просьбой предоставить данные о пограничных постах и военных перемещениях в трех странах Балтии.

Источники The Guardian отмечают, что россияне могли разочароваться в Кремле и в ходе войны против Украины, и поэтому они могут пойти на такой шаг и напасть на страны НАТО. Таким образом они хотят вызвать эскалацию конфликта.

В то же время источники говорят, что Кремль может потерять контроль над ультраправыми военизированными организациями в РФ. По их словам, Кремль может быть не замешан в таком нападении на страны НАТО. Вывод об этом можно сделать из того факта, что властной верхушке РФ известны данные, которые сейчас пытаются достать члены "Русича".

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава Кремля Владимир Путин – политик, с которым договориться невозможно. Вероятно, такого же мнения придерживаются и европейские лидеры. Он прямо говорит о своем намерении уничтожить Украину, пока его требования не будут выполнены. Вопрос завершения войны должен быть очевидным – победа Киева.

Напомним, ранее российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин объяснил скрытый смысл заявления Путина о второй мобилизации. Потенциал оккупантов, которых набрали на фронт во время первой мобилизации, уже исчерпан, но Путин отрицает подготовку второй волны, говорит российский правозащитник. Но если Путин этого не сделает, через несколько месяцев война закончится.

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