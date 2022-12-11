"Нас ждут существенные ограничения зимой": Шмыгаль заявил, что в Украине повреждены все ГЭС и ТЭС

Глава правительства сообщил, что в Украине будут разработаны четкие приоритеты включения электроснабжения.

Шмыгаль заявил, что в Украине повреждены все ГЭС и ТЭС / УНИАН, скриншот

После восьми волн ракетных атак со стороны РФ в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции. Кроме этого, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. После восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии", - заявил глава правительства.

По его словам, в Украине будут разработаны четкие приоритеты включения электроснабжения:

первый приоритет – критическая инфраструктура и больницы;

второй приоритет – предприятия и объекты военно-промышленного комплекса;

третий приоритет – бизнес, который производит критически важные для страны товары и продукты;

четвертый приоритет – жилой сектор.

Отключение света в Украине

Недавно генеральный директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал сроки отключений электроэнергии в Украине в связи с ракетными ударами РФ по гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина сможет отказаться от отключений по графикам не раньше конца марта.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов.

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