В Минагрополитики спрогнозировали, как повлияют отключения света на цены на продукты

Как прогнозируют в Минагрополитики, отключение света в Украине повлияет на цены на продукты питания – они вырастут на несколько процентов.

Минагрополитики спрогнозировали, как повлияют отключения света на цены на продукты / коллаж фото УНИАН

Регулярные отключение электроэнергии в Украине (как плановые, так и аварийные) наверняка повлияют на цены на продукты питания в подорожания – они вырастут на несколько процентов. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире единого телемарафона.

"Доля электроэнергии в зависимости от типа продукции влияет на цену от 3% до 5%. Все зависит от того, какая в дальнейшем будет частота отключений и, соответственно, от потребностей использования альтернативных источников, которые являются более дорогими", — пояснил чиновник.

Как говорит Высоцкий, если ситуация не изменится кардинально (с прогнозируемыми плановыми отключениями), то большого подорожания продовольствия не предполагается − возможны только небольшие изменения цен, на несколько процентов.

Цены на продукты

Сообщалось - генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

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