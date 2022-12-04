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Из-за отключений света в Украине взлетят цены на продукты: список

4 декабря 2022, 19:44

На первом месте по использованию энергии есть птицеводство.

Цены на продукты, отключение света
Цены на продукты / pixabay

Цены на продукты в Украине из-за постоянных отключений электроэнергии могут значительно вырости.

Как отмечает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко, могут подорожать молочка, мясо, овощи и фрукты.

Как отметил Гопка, цепочка производства молочных продуктов была временно оборвана, что негативно повлияло на рынок.

"Специфика производства молочных продуктов состоит в том, что некоторые этапы работы не должны быть приостановлены и требуют постоянной работы систем или агрегатов (работающих на электричестве), чтобы продукт не был испорчен и соответствовал надлежащему качеству. За счет экстренных остановок перерабатывающие комплексы не смогут успевать перерабатывать в полном масштабе все сырье от ферм и предприятий, что временно не даст ощутимо увеличиться в конечной цене", – объясняет эксперт, передает Обозреватель.

Также специалист отметил, что сдерживать увеличение цен на молочные продукты может и увеличение объемов импорта. Такой сценарий также ожидаем, если блекауты будут происходить все чаще.

Цены на мясо

На первом месте по использованию энергии есть птицеводство.

"Для выращивания бройлера необходимо бесперебойное освещение, параллельно с этим помещение должно быть теплым. Инкубаторы постоянно должны быть подключены к электросети, чтобы держать постоянную температуру для яиц.

По данным Госстата, цена на тушку куриную с августа почти не изменилась – средняя потребительская цена по Украине в октябре составляла 82,96 грн/кг. Рост цены в декабре очевиден: производители пытаются приспособиться к такой сложной работе, имеющееся количество генераторов будет играть большую роль в работе отрасли как для поддержки нынешней ситуации предприятий, так и развития молодняка", – сказал эксперт.

Нестабильное электроснабжение является проблемой и для свиноводства. По информации многих профильных компаний, перебои электричества сильнее повлияли на проседание закупочных цен переработчиками.

По данным Госстата, средняя потребительская цена свинины в Украине в октябре составила 174,45 грн/кг. С сентября по октябрь цена выросла на 10,16 грн.

Производство говядины также испытывает трудности с переработкой, как и все предприятия. Но самой большой проблемой в секторе скотоводства является сбыт. Производство говядины в Украине до полномасштабной войны было более экспортно ориентировочным направлением работы. Как свидетельствуют данные Госстата, средняя потребительская цена говядины по Украине колебалась от 200,2 грн/кг до 221,45 грн/кг и в октябре составила 203,45 грн/кг.

Цены на овощи и фрукты

Также рост цен возможен и в категории овощей и фруктов. Для хранения в хранилищах и складах нужно поддерживать температуру.

Во многих случаях это регулируется через электронные приборы. Параллельно с этим использование топлива и логистика также повлияют на конечное ценообразование, подытожил Гопка.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Ранее эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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