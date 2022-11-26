В Украине нет дефицита хлеба, но популярный продукт может подорожать: в чем причина и на сколько

Хлеб в Украине может подорожать / УНИАН

В Украине выросло потребление хлеба. Украинцы начали закупать продукт для создания запасов. Именно этим объясняются пустые полки в магазинах, однако дефицита хлеба в стране нет. Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

По его словам, производство хлеба в Украине не упало, просто люди значительно увеличили потребление. Перебои с электроснабжением на некоторых предприятиях возникают, но такие производства находятся в списке объектов критической инфраструктуры.

"Поэтому в плановом порядке их не отключают, и даже если перебои какие-то и есть, то большинство предприятий обеспечены генераторами", – сказал Тараненко в комментарии изданию Obozrevatel.

По его словам, причин для паники нет, и большие закупки хлеба про запас делать не стоит.

"Поэтому не вижу проблем для какой-то паники, закупок таких больших, мы будем с хлебом", – отметил Тараненко.

Хлеб в Украине модет подорожать

Если электричество будут отключать на несколько суток, то хлеб может подорожать. Цена вырастет до 5%.

"Если говорить о кратковременных перебоях, я имею в виду отключение на 3-4 часа, то мы будем держаться. Но если это будут перебои в сутки-два и более, то это приведет к определенному росту стоимости и, возможно, к удорожанию, но оно не будет существенным. То есть это не будет там 5 грн или 10%. Если это будет, то до 5% максимум. Но это может быть только тогда, когда перебои будут носить системный и долговременный характер", – отметил Тараненко.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Ранее эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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