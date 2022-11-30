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В Укрэнерго заявили о сокращении дефицита электроэнергии и росте мощности генерации

30 ноября 2022, 13:57

Операторы системы распределения электроэнергии в регионах (облэнерго) получили лимиты потребления электричества по каждой из областей, сказали в компании.

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В Украине сократился дефицит электричества -Укрэнерго / ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

Согласно актуальным данным на среду, 30 ноября, дефицит мощности в энергетической системе Украины сократился и составляет 27%. Днем ранее показатель составлял 30%. Наблюдается рост мощности генерации, что поспособствует некоторому снижению дефицита в энергосистеме.

Как сообщает пресс-служба Укрэнерго, производители электроэнергии на территории Украины смогли обеспечить 73% потребления электрической энергии. Дефицит – на 3% меньше, чем было 29 ноября.

Также отмечается, что фиксируется рост мощности генерации – впоследствии это поспособствует снижению уровня дефицита в энергетической системе.

"По состоянию на 11:00 30 ноября производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности составляет 27%. Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что до каждого оператора системы распределения (облэнерго) довели лимиты потребления, установленные по каждому региону. Когда они превышаются, необходимы аварийные отключения электричества, чтобы избежать перегрузки сетей и обеспечить устойчивый баланс в энергетической системе.

Отключения света в Украине

Глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что энергетики усердно работают для восстановления энергетической системы, серьезно пострадавшей посла ракетных ударов страны-агрессора России. Фиксируется значительный дефицит электроэнергии. Сейчас достаточно ресурса для того, чтобы свет у людей был, по меньшей мере, 5-6 часов в день.

Журналисты Forbes считают, что возможны три сценария действий Кабмина Украины в случае полного отключения электричества по стране. Рассматриваются варианты событий, при которых света может не быть от 12 часов до 7 суток. Все зависит от того, какие объекты собрался поражать агрессор РФ.

Украинцев предупредили, что враг Россия может ударить ракетами по Украине в любой момент. Гражданам нужно быть готовыми. Людям дали 8 советов, которым можно последовать в такой ситуации.

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Укрэнерго отключения света электроэнергия
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