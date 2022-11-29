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Свет включают на пять-шесть часов: в ДТЭК рассказали, изменится ли ситуация в ближайшее время

29 ноября 2022, 22:15

Сейчас клиентам ДТЭК могут включать свет на период чуть менее 5-6 часов в день, но ситуация намного лучше, чем 2-3 дня назад.

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Сейчас клиентам ДТЭК могут включать свет на период чуть менее 5-6 часов в день / ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в некоторых регионах Украины потребителям включают свет лишь на несколько часов в день. В частности, такая ситуация сейчас в Киеве и области, Одессе, Днепропетровщине и Донецкой области. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы увеличить продолжительность включений электроэнергии.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Как отметил Сахарук, сейчас клиентам ДТЭК могут включать свет на период чуть меньше 5-6 часов в день, но, по его словам, ситуация намного лучше, чем 2-3 дня назад.

"Мы движемся вместе с "Укрэнерго", чтобы как можно быстрее перейти к плановым отключениям, а не жить в условиях аварийных, и увеличить количество часов в сутки. Я думаю, что в ближайшее время это у нас произойдет", - пояснил Сахарук.

Отключение света в Украине

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские энергетики делают все, чтобы быстрее восстановить энергосистему, которая серьезно пострадала от ракетных ударов врага. В стране наблюдается серьезный дефицит электроэнергии, который привел к тому, что свет в домах у украинцев включают на 5-6 часов в день.

Ранее в Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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