В Украине назвали всего 2 вещи, которые необходимые для восстановления энергосистемы

Для того чтобы восстановить энергосистему нам нужны две вещи: трансформаторы (это важнейшая часть энергосистемы) и ПВО.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для восстановления энергосистемы Украине необходимы две вещи – новые трансформаторы и современные комплексы ПВО.
"Для того чтобы восстановить энергосистему нам нужны две вещи: трансформаторы (это важнейшая часть энергосистемы) и ПВО (чтобы сбивать вражеские ракеты, летящие на нашу энергоструктуру). Предоставляя ПВО, вы также помогаете восстановить нашу энергоструктуру", - отметил Кулеба в своем выступлении.
По его словам, если партнеры Украины не предоставят эти две важнейшие вещи, то Украина и дальше будет чинить электросети, а войска РФ их будут разрушать. Надо разорвать этот заколдованный круг.
Отключение света в Украине
Напомним, в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.
Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.
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