Как нужно включать электроприборы после долгого отсутствия света: энергетики ДТЭК дали советы

Как нужно включать электроприборы после долгого отсутствия света - ДТЭК / УНИАН, Википедия

Из-за регулярных российских атак ракетами и беспилотниками критической инфраструктуры в Украине серьезнейшие проблемы в энергосистеме, которые привели к регулярным отключениям света. Специалисты из ресурсоснабжающей организации ДТЭК дали несколько рекомендаций по тому, как правильно включать электроприборы после того, как электричество снова включается.

Всего таких советов ровно пять:

Если пропал свет после стабилизационного отключения по графику, то немедленно нужно отключить от электросети все энергоемкие приборы ‒ стиралки, чайники, бойлеры, электронагреватели, электроотопление, электроплиты.

После того, как свет снова появился в доме, ни в коем случае одновременно не нужно включать все вышеуказанные приборы. Только по очереди. И, включая каждый новый прибор, нужно обязательно отключить предыдущий.

Приборы, у которых есть таймеры включения, нужно запрограммировать на работу в период с 00.00 до 06.00.

Клиентам, которые используют электродвигатели и насосные станции, строго рекомендуется отключать их от сети (она дают очень высокую нагрузку сразу после запуска). Включайте их только через 20−30 минут после появления электричества.

Коммерсантам желательно категорически отказаться от использования наружного освещения ‒ фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Отключение света в Украине

Напомним, в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

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