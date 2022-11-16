Неделя будет самой тяжелой: жителей Киевской области призвали готовиться к долгим отключениям света

Отключение света / УНИАН

После самой масштабной атаки России на Украину, 15 ноября, в Киевской области ситуация с электроэнергией остается сложной.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, неделя будет тяжелой.

"По решению "Укрэнерго", в регионе применяются экстренные отключения электричества. Экстренные аварийные отключения — это происшествия, которые происходят вынужденно. Их невозможно предусмотреть и составить графики. На утро специалисты смогут дать прогноз того, когда сможем выйти на отключение по графику", – подчеркнул он.

Кулеба предупредил жителей Киевской области, что их ожидает тяжелая неделя из-за атак РФ по энергетическим объектам. Он призвал отнестись с пониманием к отключениям света.

"Отмечу, что объекты критической инфраструктуры обеспечены генераторами и альтернативным источником питания. Также идет ликвидация последствий вчерашних обстрелов. Прошу отнестись с пониманием к сложной ситуации. Энергетики работают над восстановлением и стабилизацией системы", — добавил он.

Отключение света в Украине

Напомним, в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

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