УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это не конец света": в Укрэнерго расскзали, каким будет возможный блэкаут в Украине

29 ноября 2022, 08:31

Сроки восстановления подачи электроэнергии будут зависеть от того, какой будет следующая ракетная атака России.

Свет, свеча, лампочка, электричество, электроэнергия, электросети
В Укрэнерго расскзали, каким будет возможный блэкаут в Украине / УНИАН

Россия пытается полностью отключить электроэнергию в Украине и в "Укрэнерго" не исключают полного блэкаута: в таком случае электроэнергии не будет в течение долгого времени.

В интервью НВ глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что есть разные сценарии блэкаута, но, по его словам, в целом блэкаут – "это не конец света".

"Это очень сложное событие как для энергетиков, так и для потребителей, потому что ограничения энергоснабжения могут быть очень продолжительными. Но в целом для потребителя эта картина уже знакома: ограничение энергоснабжения какое-то время, проблема со связью и другими сервисами", – рассказал Кудрицкий.

Сроки восстановления подачи электроэнергии будут зависеть от того, какой будет следующая ракетная атака России, в какие объекты они попадут и как успешно сработает украинская ПВО.

"Никто не может спрогнозировать и знать заранее, сколько и в каком регионе не будет энергоснабжения, если такое событие теоретически случится. Потому что мы не знаем, какие будут ракетные удары, в какие точки эти ракеты попадут, каким будет масштаб разрушений, какие нам будут доступны сети, подстанции и электростанции, чтобы запитывать потребителей", – сказал Кудрицкий.

Отключение света в Украине

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Укрэнерго отключения света
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:37

Путин поступает "абсолютно мерзко": в Белом доме отреагировали на ракетные атаки РФ по Украине

08:31

"Это не конец света": в Укрэнерго расскзали, каким будет возможный блэкаут в УкраинеВидео

08:30

Что подарить мужу на Новый год 2023: яркие идеи и потрясающие сюрпризыВидео

08:18

Киев завалит снегом: киевлянам назвали дату опасной погодыВидео

08:12

Соглашения и компромиссы с Кремлем нереальнымнение

Реклама
07:49

Гороскоп на декабрь 2022 для всех знаков Зодиака: Тельцам – деньги с неба, а Весам – фриланс

07:41

"РФ хочет разрушить инфраструктуру Украины перед зимой": Столтенберг забил тревогу среди партнеровВидео

07:20

Чтобы "поддержать темп" атак: РФ готовится нанести по Украине новый массированный ракетный удар – ISW

06:54

"Приказ могли бы заблокировать": СМИ выяснили, как генералы РФ реагировали на ядерные угрозы ПутинаВидео

06:32

Гороскоп на декабрь от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 годаВидео

06:12

Для обучения, а не вторжения в Украину: в ISW назвали цель развертывания войск РФ в БеларусиВидео

06:05

"Почему у меня нет света, а у соседей есть!": простое объяснениемнение

05:40

"Крым не удержат, если все сделать правильно": Арестович назвал сроки освобождения полуостроваВидео

05:30

Лучшая подмога после лесной охоты или как быстро отмыть руки от грибов

04:04

"Жесть": Волчокова решила вспомнит молодость, но только опозориласьВидео

03:30

Много филейной части не бывает: Ратаковски в микро трусах отрекламировала свои купальники

03:20

5 секретов идеального Оливье на Новый год, о которых никто не знал: старинный рецепт салатаВидео

03:05

Военный эксперт объяснил, при каких факторах вероятна атака из Беларуси на КиевВидео

02:37

Как без лишних усилий убрать толстый слой нагара на сковороде: чудесные фокусы на заметку хозяйкам

02:04

Как в старые-добрые времена: 48-летняя Кейт Мосс снялась голой для модного бренда

Реклама
01:35

Зачем класть использованный чайный пакетик на батарею: для многих это станет открытием

00:51

Приметы на 29 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечьВидео

00:40

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

00:32

Влад Росс. Чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 годаВидеоблоги

28 ноября, понедельник
23:45

"Россияне пытаются отомстить": Зеленский предупредил Москву за атаку на УкраинуВидео

22:56

В Украине назвали всего 2 вещи, которые необходимые для восстановления энергосистемыВидео

22:37

Как выращивать лук на подоконнике без земли круглый годВидео

22:29

"Путин отдал приказ": эксперт назвал направление, где будут наступать оккупантыВидео

22:27

"Бал во время чумы": Димопулос похвасталась дорогущей вечеринкой и "отхватила" от фолловеровВидео

22:07

В Польше рассказали о "планах" присоединить западную УкраинуВидео

21:49

Байден не дает Украине оружие победы: что сдерживает американцев?мнение

21:45

В сети показали неизданное фото беременной Жанны Фриске

21:43

Медведев изрыгнул желчь на слова Подоляка о Крыме через полгода: в ОП достойно ответилиВидео

21:40

Легенда советского кино загремела в психушку

21:32

18-летняя дочь Константина Меладзе раскрыла свой диагноз и заткнула рот хейтерамВидео

21:28

"Вероятность - 90%": украинцев предупредили о новом масштабном ракетном ударе 29 ноябряВидео

21:22

"Фэйс весь обколотый ботоксом": как сейчас выглядит 66-летний Шифрин

21:14

"Вхожу спокойно - как ВСУ вошли в Херсон": Никитюк начитала успокаивающую мантру для украинцевВидео

21:08

Миф или реальность: зачем многие люди кладут батарейки в морозилку

20:40

Неделя будет очень неприятной: астролог назвал самые опасные даты и регионы УкраиныВидео

Реклама
20:38

Счастливчиков всего три: какие знаки Зодиака получат шанс разбогатеть до конца годаВидео

20:30

Гороскоп на завтра 29 ноября: Овны проявят креативность, а Козероги воплотят мечты

20:13

Красное на дне бокала: как связаны группа крови и тяга к алкоголюВидео

19:52

"Ракеты дальностью 800 км": Данилов назвал эффективное решение украинского энергокризисаВидео

19:41

На Западе боятся, что возвращение Крыма обернется применением РФ ядерного оружия - The EconomistВидео

19:19

Ксения Мишина подогрела слухи о новом романе

19:15

Почему нельзя носить деньги в кармане или как притянуть к себе бедность

19:14

"РФ к такой войне не готовилась": на фронте назревает перелом – ГрабскийВидео

19:00

Женский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022: Тельцам – лечение, а Рыбам – духовность

18:58

Даша Кацурина рассказала фанатам, как проводит время с ДантесомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зима
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять