"Это не конец света": в Укрэнерго расскзали, каким будет возможный блэкаут в Украине

В Укрэнерго расскзали, каким будет возможный блэкаут в Украине / УНИАН

Россия пытается полностью отключить электроэнергию в Украине и в "Укрэнерго" не исключают полного блэкаута: в таком случае электроэнергии не будет в течение долгого времени.

В интервью НВ глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что есть разные сценарии блэкаута, но, по его словам, в целом блэкаут – "это не конец света".

"Это очень сложное событие как для энергетиков, так и для потребителей, потому что ограничения энергоснабжения могут быть очень продолжительными. Но в целом для потребителя эта картина уже знакома: ограничение энергоснабжения какое-то время, проблема со связью и другими сервисами", – рассказал Кудрицкий.

Сроки восстановления подачи электроэнергии будут зависеть от того, какой будет следующая ракетная атака России, в какие объекты они попадут и как успешно сработает украинская ПВО.

"Никто не может спрогнозировать и знать заранее, сколько и в каком регионе не будет энергоснабжения, если такое событие теоретически случится. Потому что мы не знаем, какие будут ракетные удары, в какие точки эти ракеты попадут, каким будет масштаб разрушений, какие нам будут доступны сети, подстанции и электростанции, чтобы запитывать потребителей", – сказал Кудрицкий.

Отключение света в Украине

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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