Свет будут включать на 2-3 часа: в ДТЭК рассказали о серьезных проблемах в Киеве

В Киеве свет будут включать на 2-3 часа дважды в день / Коллаж фото УНИАН

В Киеве не хватает электроэнергии для того, чтобы обеспечить светом всех бытовых потребителей. Свет в столице будут включать лишь на 2-3 часа дважды в сутки. Об этом сообщили в ДТЭК.

Энергетики сообщают, что в городе срочно нужно снизить 60% мощности потребления, чтобы избежать аварий на оборудовании. В первую очередь электроэнергия подается на объекты критической инфраструктуры - больницы, насосные станции, тепловые пункты. На эти объекты пока тратится 58% электроэнергии.

В Киеве энергетики имеют возможность предоставлять бытовым потребителям лишь 42% электроэнергии.

"Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Как только удастся сбалансировать ситуацию - вернемся к отключению по графикам. Следите за обновлением информации. Просим максимально ограничить потребление электроэнергии, чтобы помочь энергетикам сбалансировать энергосистему", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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