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"Отработано со времен СССР": эксперт рассказал, как именно могут ликвидировать Лукашенко

28 ноября 2022, 04:00

Если самопровозглашенный президент Беларуси будет серьезно мешать России, то он может "случайно" погибнуть в ДТП.

Александр Лукашенко
Лукашенко могут убрать, если он будет сильно мешать РФ / Фото УНИАН

Белорусского диктатора Александра Лукашенко могут ликвидировать. Российские пропагандисты уже подготовили версию о том, что за возможным "покушением" стоят якобы "спецслужбы Украины или Польши под руководством разведки НАТО". Об этом заявил военные эксперт Олег Жданов.

Он считает, что РФ может воспользоваться смертью Лукашенко, чтобы вовлечь Беларусь в войну против Украины.

"У Лукашенко началась темная полоса в жизни, потому что Путин загоняет его в тупик — либо он вступает в войну и отдает армию, и тогда у него остается шанс сохранить свою жизнь, либо (ликвидация - Главред) ... Это (убийство Лукашенко - Главред) даст повод вовлечь белорусскую армию в войну, поглотив страну и лишив ее суверенитета", — сказал Жданов.

Военный эксперт считает, что Лукашенко может "погибнуть" в ДТП, как это было с первым секретарем ЦК Компартии Беларуси Петром Машеровым в 1980 году. Кортеж Машерова якобы врезался в автосамосвал с картофелем на трассе Москва - Минск.

"У них это нормально. Отработано со времен Советского Союза", — добавил Жданов.

Эксперт также отметил, что возможная ликвидация или отход от власти Лукашенко может означать подготовку ко вторжению. Моментального объявления войны в таком случае не стоит ожидать, ведь в Беларуси недостаточно резервов, чтобы вторгнуться в Украину на следующий день после "кончины" местного диктатора.

Напомним, российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что у Лукашенко паранойя, что его могут ликвидировать. Он может попытаться манипулировать Западом и говорить о своем затруднительном положении. Эти нарративы продвигал уже мертвый глава МИД Беларуси. Фейгин сказал, что в условиях войны такое поведение Макея оказалось недопустимым для Кремля.

"Считаю, что для Лукашенко сейчас все плохо. Он должен выйти из ситуации. Лукашенко имеет каналы общения с Украиной и можно предположить, что он подошел к черте, где надо что-то решать", - резюмировал Фейгин.

Внезапная смерть Владимира Макея

В субботу, 26 ноября, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаза сообщил, что умер министр иностранных дел РБ Владимир Макей. По информации СМИ, политик умер в Дроздах, в своем доме. Вероятной причиной смерти является инфаркт. Он вовремя не обратился за медицинской помощью, поскольку не относился серьезно к своему состоянию.

Макей известен тем, что занимал должность министра иностранных дел с 20 августа 2012 года. До этого, с 2008 по 2012 год был главой Администрации президента Беларуси. Он делал заявления в унисон с антиукраинской пропагандой РФ, в частности, глава МИД РБ заявлял перед нападением РФ, что "определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине".

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