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"Если проживем зиму": украинцам дали пугающий прогноз новых отключений электроэнергии

6 декабря 2022, 19:46
Пока рано говорить о возвращении к стабилизационным графикам по всей стране, подчеркнул Сергей Коваленко.
Отключение света
В YASNO спрогнозировали сроки отключений электроэнергии / коллаж фото УНИАН

Генеральный директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал сроки отключений электроэнергии в Украине в связи с ракетными ударами РФ по гражданской инфраструктуре.

Украина сможет отказаться от отключений по графикам не раньше конца марта. Такое прогноз он сделал в эфире телемарафона.

По мнению гендиректора YASNO, такой сценарий развития событий является базовым.

"Нужно понимать, когда мы вообще откажемся от графиков и будет у нас 100% светло. До конца марта базовый сценарий, который будет для нас хорошим, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках", — отметил он.

По словам представителя компании-поставщика, после очередной ракетной атаки РФ пока рано говорить о возвращении к стабилизационным графикам по всей стране.

"Мы видим, что есть ограничение генерации по всей стране и коллегам еще нужно время", — добавил Коваленко.

Ракетная атака РФ

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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