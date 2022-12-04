"Сакральная дата": генерал-майор рассказал, в какой день декабря россияне могут ударить по Украине

Россияне готовят массированный удар по Украине / Полтавская ОВА, УНИАН

Российские оккупационные войска могут нанести массированный ракетный удар по украинским городам 24 декабря. Именно эта дата является сакральной для Москвы. Об этом сообщил украинский военный и общественный деятель, генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире Апостроф TV.

Как отметил генерал-майор, украинцам надо понимать, что удар от россиян все равно будет, возможно, в самый неожиданный момент. По его словам, россияне сейчас пытаются определить те критические точки, удары по которым были для украинцев самыми болезненными и попытаться их ликвидировать.

"Но я надеюсь, что мы так же не сидели сложа руки, и даже восстановление нашей инфраструктуры не означает, что она была восстановлена именно в том порядке, в котором она была расположена раньше", - отметил Ягун.

Кроме того, он отметил, что Москва любит какие-то выдающиеся даты, поэтому может нанести удар 24 декабря. Эта дата является сакральной для Кремля, ведь в этот день создали СССР. С тех пор прошло 100 лет.

"Или же на Новый год. То есть они цинично подбирают такие даты, которые символичны", - рассказал генерал-майор.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько "достаточно крупных" атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Начальник прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, захватчики могут совершить еще 3-4 массированные атаки. В то же время он подчеркнул, что украинская система противовоздушной обороны сбивает 75-90% ракет. Также Данилов отметил, что количество ракетного вооружения на территории России стремительно уменьшается и россияне вынуждены искать дополнительные поставки по всему миру.

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