"Их где-то клонируют": российский разведчик придумал абсурдный фейк об украинской армии

В России придумали фейк об украинских военных / ua.depositphotos.com

В России постоянно выдумывают абсурдные фейки об Украине и ее армии. Так, разведчик спецназа Западного военного округа армии РФ заявил, что защитники Украины якобы клонируются.

"Среди личного состава противника очень большие потери. И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют", - заявил разведчик в комментарии для российского пропагандистского издания "РИА Новости".

Он добавил, что если вечером российская армия ликвидировала трех воинов ВСУ и еще с десяток ранила, то утром на позиции прибывает такое же количество. "И так каждый день", - сказал оккупант.

Также россиянин соврал, что армия страны-агрессора якобы не стоит на месте, а осуществляет продвижение вперед.

Потери Украины и России на войне

Недавно советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что потери украинской армии на войне с Россией – государственная тайна. Их нельзя озвучивать, чтобы не позволить противнику оценивать эффективность своих операций. В то же время Арестович назвал приблизительное количество погибших. По его словам, на войне погибло от 10 до 20 тысяч украинских военных.

Как отметил Арестович, у Украины много раненых, однако все они через некоторое время возвращаются к бою. В то же время в России много убитых. Соотношение убитых украинских военных к российским - по меньшей мере 1 к 7.

Ранее руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж заявил, что власти России скрывает реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись".

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