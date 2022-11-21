Российские оккупанты выбрали новую цель после потери Херсона: в Минобороны назвали направление

Анна Маляр / Минобороны Украины, Reuters

Российские оккупанты, после потери Херсона, пытаются поднять боевой дух и концентрируют свои силы на востоке.

Как говорит замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, их целью является выход на границы Донецкой области.

"После того, как освободили Херсон, а это достаточно деморализующий факт для них, они ищут место приложения силы, чтобы были хотя бы тактические новости для них, чтобы поднять боевой дух. Они концентрируют свои усилия на востоке, а самая горячая точка - это Донецкая область", - рассказала Маляр.

По ее словам, сейчас количество атак оккупантов на востоке уменьшилось из-за погоды, но постоянные обстрелы продолжаются. Ежедневно оккупанты совершают почти 400 обстрелов.

"Российская армия не покидает свою цель выйти на границы Донецкой области, но ВСУ очень мощно отражают все атаки. Цена того, что враг не продвигается слишком высока", - добавила замминистра обороны.

Напомним, ранее в интервью Главреду военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил - после того, как украинские войска освободили Херсон, российские оккупанты больше не смогут снабжать из Крыма свои войска, которые сейчас находятся в Запорожской области.

До того сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения.

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