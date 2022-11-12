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Военный эксперт рассказал, как освобождение Херсона изменит ситуацию под Запорожьем

12 ноября 2022, 09:57

Как говорит военный эксперт Олег Жданов, времени у ВСУ на какие-то активные действия после освобождения Херсона не так уж и много.

ВСУ, Запорожье
Военный эксперт рассказал, как освобождение Херсона изменит ситуацию под Запорожьем / коллаж фото УНИАН

После того, как украинские войска освободили Херсон, российские оккупанты больше не смогут снабжать из Крыма свои войска, которые сейчас находятся в Запорожской области. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"На запорожском направлении нашим войскам действительно станет немного проще после освобождения Херсона, потому что мы полностью отсекаем снабжение запорожской группировки войск противника от юга. То есть из Крыма снабжение поступать более не будет. Теперь мы можем держать под огневым контролем всю территорию, включая Мелитополь. Эту ветку мы будем контролировать", ‒ сказал он.

Тем не менее, по мнению Жданова, времени у ВСУ на какие-то активные действия против оккупантов мало ‒ потому что те их войска, которым удалось уйти из Херсона, частично отправятся как раз на запорожское направление.

"Но на самой линии фронта российские войска ведут фортификационные работы по оборудованию линии обороны. И войска, освободившиеся с правого берега Херсонской области, судя по тому, что они ушли оттуда все, без особых потерь, частично могут быть переброшены и на запорожское направление – чтобы не допустить попытки прорыва нашими войсками", ‒ подытожил он.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

новости Запорожья Олег Жданов война России и Украины
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