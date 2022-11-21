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Военный эксперт пояснил, стоит ли опасаться переброса русских войск из-под Херсона на Донбасс

21 ноября 2022, 01:35

Атаки россиян на Донбассе не станут успешными даже после подкрепления войскамт, которые вышли из-под Херсона, говорит эксперт.

ВСУ, российская армия
Военный эксперт пояснил, стоит ли опасаться переброса русских войск из-под Херсона на Донбасс / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Попытка россиян наступать на Авдеевском направлении на Донбассе не принесут оккупантам успеха даже после того, как они укрепят свои войска солдатами, которым удалось выйти из боев с ВСУ в районе Херсона. Об этом в эфире единого телемарафона заявил известный военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, на данный момент элитные солдаты русской армии, которые находились до того на правом берегу Днепра в Херсонской области, командование перебрасывает на Авдеевское направление ‒ для того, чтобы оттеснить украинские войска.

"Будут ли удачные такие шаги, уверен, что нет. Ведь и украинские силы имеют возможность высвободить определенную часть сил и средств для контратакующих действий ‒ для того, чтобы усилить наши позиции на восточном фронте", ‒ сказал Селезнев.

Военный эксперт особо отметил ‒ перебираясь на левый берег Днепра на Херсонщине и взрывая на собой все мосты, оккупанты рассчитывали себе обеспечить относительную безопасность. Однако и на Левобережье они подвергаются ударам со стороны украинских партизан.

"Работают наши вурдалаки, работают наши партизаны. Мы разбиваем склады врага с боеприпасами и там, где они находятся", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее в интервью Главреду военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил - после того, как украинские войска освободили Херсон, российские оккупанты больше не смогут снабжать из Крыма свои войска, которые сейчас находятся в Запорожской области.

До того сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей

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