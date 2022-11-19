В Кремле увеличивают расходы на войну: военный эксперт объяснил, повлияет ли это на ход боев

Военный эксперт объяснил, повлияет ли кремлевские деньги на ход боев / фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Из-за неудачной для русских оккупантов войны в Украине путинский режим якобы решил увеличить в следующем году на 40% бюджетные расходы на оборону. Как рассказал военный эксперт Павел Нарожный в комментарии 24 каналу, скорее всего новые деньги потратят на свежемобилизованных в агрессорскую армию

"Военных надо одевать, кормить. Они должны ездить на какой-то технике, которая будет нуждаться в топливе. Даже в России, имеющей большое количество нефти, это не бесплатно. Большая часть этих денег ‒ оперативные расходы. То есть не будут закупать новое оружие, которое переломит ход войны", – сказал Нарожный.

По его мнению, Кремль уже отмобилизовал примерно 300-350 тысяч россиян. И скорее всего, рассматривает вариант с мобилизацией аналогичного количества.

"Они имеют мобилизационный резерв до миллиона человек. Однако, чтобы действительно поменять ситуацию на фронте, нужно менять не количество людей", – отметил эксперт.

Как говорит Нарожный, основная проблема в том, что оккупантам не хватает высокоточного дальнобойного оружия. В частности, у врагов пока есть ракеты "Калибр", но им не хватает оружии тактического уровня (по типу американских РСЗО HIMARS.

"Оккупанты не наладят производство средств, не имея даже испытательных образцов. Им нужно производство электроники, танков, тепловизоров. На этом звене пока побеждаем мы. Закупить этого враги не могут даже в Иране. Я не вижу условия, чтобы Россия начала качественно побеждать", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее в интервью Главреду военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил - после того, как украинские войска освободили Херсон, российские оккупанты больше не смогут снабжать из Крыма свои войска, которые сейчас находятся в Запорожской области.

До того сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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